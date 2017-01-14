Taraf gazetesinin patronuna yakalama kararı

Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan incelemede ise Arslan’ın da yurt dışında olduğu iddia edildi.

Taraf gazetesinin imtiyaz sahibi Başar Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan incelemede ise Arslan’ın da yurt dışında olduğu iddia edildi.

Sabah gazetesinin iddiasına göre Cemaat’in eski yayın organlarından Taraf’ın patronu Başar Arslan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay, kapatılan Taraf Gazetesi İmtiyaz sahibi Başar Arslan'ı, Mehmet Altan ve Ahmet Altan kardeşler soruşturmasına dahil etti.

İfadesi alınmak istenen Arslan adresinde bulunamadığı için de Arslan hakkında yakalama kararı talep edildi. Talep, 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce kabul edildi. Yakalama talebine ilişkin yazıda Arslan’ın Zaman gazetesi sahibi olarak görünen “büyük ağabey” Alaeddin Kaya’dan aldığı talimatlarla haberleri hazırladığı belirtildi. Arslan’la ilgili “Firari konumda olduğu, yurtdışına çıkış yaptığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmıştır” denildi.