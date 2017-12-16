Tarakçı: Kadıoğlu’nun istifasını Erdoğan istedi!

Silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Ali Tarakçı, önemli açıklamalarda bulundu. Tarakçı, kendisine yönelik saldırıyla ilgili, istifa eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu işaret etti...

Gazeteci Ali Tarakçı, uğradığı silahlı saldırı sonucu ilk kez konuştu. Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Tarakçı, saldırıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. İstifa eden Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nu işaret eden Tarakçı, Esenyurt’un istifa eden Belediye Başkanı Kadıoğlu ile ilgili haberler yapıldıktan sonra Kadıoğlu tarafından, “ayağını denk alsın” diyerek tehdit edildiğini söyledi. Bu tehditlerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Tarakçı, ancak dosyaların kapatıldığını söyledi.

“ERDOĞAN’LA KISIKLI’DA GÖRÜŞTÜ”

KRT’de yayınlanan programda konuşan Ali Tarakçı, Kadıoğlu’nun istifasıyla ilgili de açıklamalarda bulundu. Tarakçı, Kadıoğlu’nun bizzat bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kısıklı’da yaptığı görüşmede ‘istifa et’ talebi üzerine görevi bıraktığını belirtti. Tarakçı programda, AKP'li Beykoz, Eyüpsultan, Bahçelievler, Zeytinburnu, Şile ve Üksüdar belediye başkanlarının da yakında istifa ettirileceğini ileri sürdü.

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BAŞBAKAN, KILIÇDAROĞLU'NA LİSTE VERDİ İDDİASI

Ali Tarakçı, çarpıcı bir bilgi daha paylaştı. Binali Yıldırım’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, görüşmede CHP’li yolsuzluk yapan belediyelerle ilgili Yıldırım’ın Kılıçdaroğlu’na liste verdiğini, bu listedeki belediye başkanlarının istifasının istenmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Yine Tarakçı programda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 1 milyon imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söyledi. Bu bilginin kendisine özel geldiğini ifade etti.