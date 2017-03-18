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Tarih bu savaşı unutmayacak... İngiliz, Anzak ve Fransızların taaruzlarını püskürten Türk ordusu Çanakkale'de destan yazdı. Binlerce askerimiz şehit oldu. Tarihe centilmenler savaşı olarak geçen Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı yurdun dört bir yanında törenlerle kutlandı. İşte Depo Photos arşivinden savaşın detayında kalan tarihi kareler... Bu karede bir Anzak askeri yaralı Türk askerine su veriyor.
Anafartalar Kahramanı Kur. Alb. Mustafa Kemal, İstanbul'dan savaş alanında inceleme yapmak üzere gelen milletvekillerine düşman mevzilerini göstererek bilgi veriyor.
Ve Seyit Onbaşı...
Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasında Fransız mezarlığı.Fransız birliklerine ilk çıkarma alanı olarak boğazın Anadolu yakası gösterilmişti.
Cephe gerisinde kadınlar mermi yapıyor.
27 Ekim 1915 tarihli ''The Sydney Mail'' dergisinin kapağında yaralı Avustralyalı askerlerin eşleri tarafından rıhtımda karşılanışı fotoğrafına yer verildi.
Kızılhaç hemşiresi Osmanlı subayı ile birlikte.
Anafartalar Grup Komutanı Kur. Alb. Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'nda askerden tekmil alıyor.
İngilizler, Aralık 1915 - Ocak 1916 aylarında Gelibolu Yarımadası'ndan çekilirken çadırlarını sökmemişler , siperlere kukla askerler ve kendiliğinden patlayan tüfekler yerleştirmişlerdi.
Anzak askerleri futbol oynuyor.
Cepheden dönen Osmanlı askerleri bir kahvede.
Esir İngiliz askerlerine simit veriliyor.
İngiliz birlikleri içindeki arkeologlar Çanakkale savaşları sırasında toprak altından çıkardıkları değerli eserleri İngiltere'ye yollamışlardır.Resimde Eros heykelini toprak altından çıkaran İngiliz arkeolog ve askerler görülmektedir.
1915 yılı sonlarında, dönüş hazırlığı içindeki İngiliz askerleri gemilerine dönüyorlar.
Tarih bu savaşı unutmayacak
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