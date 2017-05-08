Tarihçi Sinan Meydan skandal sözlerle ilgili sert konuştu

Sözcü gazetesi yazarı ve tarihçi Sinan Meydan, Tvnet'te yayımlanan 'Derin Tarih' isimli programda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili skandal sözlere, Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yanıt verdi.

TVNet'te yayımlanan “Derin Tarih” isimli programda Atatürk ile ilgili skandal ifadelere imza atılmıştı. Yaşananlar, Kanal D Ana Haber Bülteni’ne de konu oldu. Skandal sözlere ilişkin görüşleri alınan SÖZCÜ gazetesi yazarı ve tarihçi Sinan Meydan, son derece sert sözlerle yanıt verdi.

“GÖRÜNTÜLER MİDE BULANDIRICI, TARİHÇİ OLARAK İZLEMEKTE ZORLANDIM”

Sinan Meydan, “Programın görüntüleri mide bulandırıcı yani ben bir tarihçi olarak izlemekte zorlandım. Bunlar tarihçi değil zaten tahrifçi. Bu kadar pervasızca bu cumhuriyeti kuran kişiye hakaret edemezsiniz. Onun özel hayatına, onun aile ilişkilerine hele hele manevi evlatları üzerinden Atatürk’e saldıramazsınız. Bizi ortak değerimiz olan Mustafa Kemal Atatürk’ü, Türk halkının gönlünden ve zihninden söküp atabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

PROGRAMDA NELER SÖYLENMİŞTİ?

TVNet'te yayımlanan “Derin Tarih” isimli programda Atatürk ile ilgili skandal ifadelere imza atılmıştı. Programa katılan Süleyman Yeşilyurt, Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'ı sevgilisi olarak tanıtmış ve Afet İnan'ın “manevi evlat olamayacağını” söyleyerek skandal sözlerini şöyle sürdürmüştü; “Mustafa Kemal İzmir'de bir müsamerede Afet İnan'ı görür. Afetin İnan'ın alımlı çalımlı halini görünce babası Ziraat Müdürü İsmail Hakkı Bey'i çağırtılar, der ki ‘Ben kızınızı manevi evlat almak istiyorum'. Şimdi burada doğruları konuşmak lazım. Manevi evlat kimdir? Bakıma muhtaç, tahsile muhtaç ama bu bir Ziraat Müdürü'nün kızı, bir dönem de milletvekilliği yapmış. Hem ziraat müdürünün hem milletvekilinin kızını almak, el vicdana koyacağız. Afet İnan Latife Uşşakizade'den sonra Çankaya'nın çağlayanıdır. Afet İnan hiçbir zaman manevi evlat değildir, Çankaya'nın nikahsız firts lady'sidir.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TVNet'te yayınlanan programda, Atatürk'e hakaret edildiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “Tvnet'te yayınlanan Derin Tarih adlı programda Atatürk'e hakaret edildiği iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı” denildi.