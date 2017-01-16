Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tarihi binanın bakır kaplamaları çalındı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından paravanla çevrilen ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan tarihi İller Bankası binasının bakır kaplamaları ve su olukları çalındı.
Sözcü Ankara
19:4816 Ocak 2017
Gündem
Tarihi binanın bakır kaplamaları çalındı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından paravanla çevrilen ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan tarihi İller Bankası binasının bakır kaplamaları ve su olukları çalındı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir açıklama yaparak, ”Paravanla çevrilmeden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından korunmaya alınmadığı iddia edilmeden önce, bu tür olaylar yaşanmıyordu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

İller Bankası bu zihniyetin elinde can çekişiyor. Amaç tarihi yapının yıkılmasına zemin hazırlamak. Kültür varlığı bir yapıyı koruyamamak ve hırsızlığa açık hale getirmek suçtur. ” denildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi  Başkanı Akar Pınar Üstün,  Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Cengiz Uğur,  İller Bankası Genel Müdürü  Yusuf Büyük, Ankara 2 Nolu Koruma Kurulu  Başkanı Yakup Erikel, Başkan Yardımcısı Nurçin Çelik ve Koruma Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

DOTO: SOZCU

DOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

 

 

Türkler ticareti nasıl değiştirdi?
Keşfet

Türkler ticareti nasıl değiştirdi?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar