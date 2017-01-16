Tarihi binanın bakır kaplamaları çalındı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından paravanla çevrilen ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan tarihi İller Bankası binasının bakır kaplamaları ve su olukları çalındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından paravanla çevrilen ve yıkım tehdidiyle karşı karşıya olan tarihi İller Bankası binasının bakır kaplamaları ve su olukları çalındı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi bir açıklama yaparak, ”Paravanla çevrilmeden ve Büyükşehir Belediyesi tarafından korunmaya alınmadığı iddia edilmeden önce, bu tür olaylar yaşanmıyordu.

İller Bankası bu zihniyetin elinde can çekişiyor. Amaç tarihi yapının yıkılmasına zemin hazırlamak. Kültür varlığı bir yapıyı koruyamamak ve hırsızlığa açık hale getirmek suçtur. ” denildi.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Vali Yardımcısı Fatih Ahmet Kurt, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Akar Pınar Üstün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Cengiz Uğur, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Ankara 2 Nolu Koruma Kurulu Başkanı Yakup Erikel, Başkan Yardımcısı Nurçin Çelik ve Koruma Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.