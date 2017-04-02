‘Tarihi hana afiş’ krizi çözüldü

Uşak Valisi Ahmet Okur, CHP Milletvekili Özkan Yalım'a ait, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi hana asılan 'Hayır' afişlerinin polis tarafından indirilmesi ardından ortaya çıkan afiş krizini çözdü. Milletvekili Yalım, Vali Okur'un afişlerin pazartesi günü mesai bitimine kadar durmasına izin verdiğini, bu süre içerisinde tarihi hanın imar ve iskan belgelerinin sunulmasını istediğini söyledi.

Uşak Valisi Ahmet Okur, CHP Milletvekili Özkan Yalım'a ait, restorasyon çalışmaları devam eden tarihi hana asılan 'Hayır' afişlerinin polis tarafından indirilmesi ardından ortaya çıkan afiş krizini çözdü. Milletvekili Yalım, Vali Okur'un afişlerin pazartesi günü mesai bitimine kadar durmasına izin verdiğini, bu süre içerisinde tarihi hanın imar ve iskan belgelerinin sunulmasını istediğini söyledi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’a ait tarihi Hacı Gedik Hanı’na asılan ‘Geleceğim için hayır’ ve 7 Nisan’da Uşak’a gelip, Kent Meydanı’nda halka seslenecek olan Yalova Milletvekili Muharem İnce için asılan ‘Geleceğim için hayır, Cesur Yürek Muharrem İnce Uşak’ta’ yazılı afişler geçen 31 Mart’ta polis tarafından indirildi. Milletvekili Yalım, ertesi gün afişlerin yerine yenisini astırdı. Ancak, polis, dün akşam bu afişleri de sökmek istedi. Polisin hukuksuz bir işlem yaptığını öne sürerek olaya tepki gösteren Milletvekili Yalım ve CHP Uşak il örgütü üyeleri sabaha kadar afiş nöbeti kararı aldı. Afiş krizinin tırmandığı dakikalarda devreye giren Uşak Valisi Ahmet Okur, telefonla Milletvekili Yalım’ı arayarak işi tatlıya bağladı. Telefon görüşmesinin ardından bir açıklama yapan Milletvekili Yalım, şöyle dedi:

“Arayan Uşak Valisi Ahmet Okur idi. Valimiz, telefonda, bana afişlerin Pazartesi günü mesai bitimine kadar durmasına izin verdiğini, bu süre içerisinde tarihi hanın imar ve iskan belgelerinin sunulmasını istediğini belirtti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Zaten ben de belgelerimin tamam olduğunu söylemiştim. Valimizin devreye girmesi ile bu mesele tatlıya bağlanmıştır.”

DSP’li AKSAKAL’DAN DESTEK

Referandumda ‘hayır’ kampanyası için Uşak’ta bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Adalet eski Bakanı Hikmet Sami Türk de seçim otobüsü ile olay yerine gelerek Milletvekili Yalım’a ve CHP’lilere destek verdi. Bölgeye DSP’nin seçim otobüsü ile gelen Aksakal ise, CHP’lilere sonuna kadar destek olduklarını, 16 Nisan akşamı sandıklardan ‘hayır’ çıkacağını öne sürdü. Otobüsten inen Aksakal, bir süre CHP’lilerle sohbet etti. (DHA)