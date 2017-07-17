Tarihi surlarda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Polisi'nin Fatih'te düzenlediği operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken 3 polis hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mevlanakapı’daki uyuşturucu satıcılarına yönelik geçtiğimiz ay çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından 3 Temmuz’da helikopter destekli operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polisi’nin de katıldığı operasyonda, Sur’larlada arama yapıldı.

Operasyonda sokaklarda uyuşturucu satan 33 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklandı. Şüphelilerden 6’sı hakkında Adli kontrol kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda, ve yapılan tespitlerde 3 polisin çetelerle irtibatlı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan polisler hakkında “nitelikli rüşvet” suçlamasıyla işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen polisler adli kontrolle serbest kaldı. Açığa alınan polisler hakkında idari işlem başlatıldığı öğrenildi.