Tarihi Ulucami’nin duvarlarında rutubet ve çatlaklar

Manisa'da 1366 yılında, beylikler döneminde yapılan ve kentin simge eserlerinden Ulucami'nin 4 yıldan bu yana restorasyonunun başlamaması nedeniyle duvarlarında oluşan rutubet ve çatlaklar görenleri üzdü.

Manisa'da 1366 yılında, beylikler döneminde yapılan ve kentin simge eserlerinden Ulucami'nin 4 yıldan bu yana restorasyonunun başlamaması nedeniyle duvarlarında oluşan rutubet ve çatlaklar görenleri üzdü.

Şehzadeler İlçesi İshakçelebi Mahallesi’nde bulunan ve şehrin en ünlü eserleri arasında yer alan tarihi Ulucami adeta dökülüyor. 1366 yılında Saruhanoğulları Beyliği döneminde yapılan ve döneminin en iyi eserleri arasında gösterilen caminin bugünkü hali görenleri şaşırtıyor. Dış duvarları dökülen, rutubet oluşan ve duvarlarında çatlakların görüldüğü tarihi cami, 4 yıldır restore edilmeyi bekliyor. Manisa’ya gelen turistlerin de uğrak yeri olan caminin biran önce restore edilmesini isteyen İshakçelebi Mahallesi Muhtarı Bayram Gök, 4 yıl önce restorasyonun gündeme geldiğini, ancak bir türlü çalışmaların başlamadığını söyledi. Gök, şöyle dedi:

“Vakıflara ait olan Ulucami’nin restorasyonunun Büyükşehir Belediyesi yapacaktı. 4 yıl önce gündeme geldi. Ancak kimse restorasyonun ne zaman başlayacağını bilmiyor. Durumu çok kötü. Biz bu durumu her zaman dile getirdik. Yapılacak diyorlar ama 4 yıldır hazırlık yapıyorlar. Çatlaklar var, rutubet almış. Vahim durumda. Burası Manisa’nın simgesidir. Ama ne yazık ki tarih yok oluyor. Gelen turistler tarihi eserin haline üzülüyorlar.” (DHA)