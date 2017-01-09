Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Atatürk'ün Yıldız Parkı'nda melon şapkası ve siyah gözlükleriyle çekilen nadir bir fotoğrafı.
80 yıl önce bugün, İngiltere Kralı VIII. Edward Atatürk'ü ziyarete gelmişti. Yukarıda, Kral ve Atatürk Dolmabahçe Sarayı'na girerken çekilen fotoğraf, altta, yukarıdaki fotoğrafta solda çömelerek fotoğraf çeken muhabirin objektifinden çıkan fotoğraf...(4 Eylül 1936)
1923 yılında yeni evinin kapısını ağacın içinden yapan Türk vatandaş (Ala Şehir / Türkiye)
Atatürk, Orgeneral İzzettin Çalışlar'ın kızının düğününde...(14 Eylül 1933)
10 Kasım 1939'da Nimet Özden Hanım tarafından Yenicami'de Atatürk için okutulan ve duası Ercüment Demirer tarafından yapılan mevlidden nadir bir fotoğraf.
1936 yılında park edilmiş kar aracı BMW Schneekrad.
1870 yılından İstanbul’da Türk itfaiyeciler.
1. Dünya Savaşı sırasında tarlada çalışan Fransız kadınlar.
"Türk bayrağı benim arabamdan kalkamaz. Ben burada ölürüm, benim yerime başka bir Türk gelir, bu arabaya biner ve benim vazifemi yapar. Ve Türk bayrağı arabadan kalkmaz!"(Lozan'da İsmet Paşa'ya suikast tertibi hazırlandığı istihbaratı alan Polis Müdürü'nün, her türlü güvenlik önlemlerini aldığı, ancak İsmet Paşa'nın da güvenliği için arabasından Türk bayrağını indirmesini istemesi üzerine İsmet Paşa'dan aldığı cevap)
1946 yılında ilk oy kullanma özgürlüğüne çocuğuyla gelmiş Tokyo’lu bir kadın.
Niagara’dan 1916 yılında ilk kez geçirilen kablo aracı.
1980 Yılından Bir Atari Şampiyonası
Tarihten az bilinen kareler
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

Dikili yıllar sonra beyaza büründü

Karda araba kullanma teknikleri

İstanbul kara teslim oldu!

Diş fırçalarken sakın bunu yapmayın

Türkiye'de en çok satılan otomobiller

Dünyayı kurtaracak icatlar

İzmir'deki patlamadan ilk görüntüler

Evsiz kadına büyük sürpriz

CES teknoloji fuarı başladı

Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

Bu adamı hiç rüyanızda gördünüz mü?

Faraday Future, geleceğin otomobilini görücüye çıkardı

2017’de uzayda neler yaşanacak?

Dünyada kadın ve erkek saç kesim fiyatları

Hastalıklardan koruyan besinler

Reina saldırısı gazete manşetlerinde

İşte Türkiye'de en çok öldüren hastalık

Ortaköy'de gece kulübüne terör saldırısı

Japonya'nın fantezi odalarında neler oluyor?

Tırnak diplerindeki beyazlara dikkat!

Dünyanın en pahalı 15 savaş makinesi

30 yaşından sonra asla tüketilmemesi gereken besinler

Şeker tüketince vücutta bakın neler oluyor

2016'nın en zengin milyarderleri

NASA'nın 2016'da çektiği en iyi Dünya fotoğrafları

2016'dan daha kötü geçen 7 sene

Bir zamanlar İran

2015 yılbaşı büyük ikramiyesi ile alabileceğiniz ancak 2017'de alamayacağınız şeyler

Su içmenin faydaları

Sevgilisi, George Michael'ı yatağında ölü buldu

Egea dünya turunda
Yorumlar