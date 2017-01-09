Tarihten az bilinen kareler

Atatürk'ün Yıldız Parkı'nda melon şapkası ve siyah gözlükleriyle çekilen nadir bir fotoğrafı.
80 yıl önce bugün, İngiltere Kralı VIII. Edward Atatürk'ü ziyarete gelmişti. Yukarıda, Kral ve Atatürk Dolmabahçe Sarayı'na girerken çekilen fotoğraf, altta, yukarıdaki fotoğrafta solda çömelerek fotoğraf çeken muhabirin objektifinden çıkan fotoğraf...(4 Eylül 1936)
1923 yılında yeni evinin kapısını ağacın içinden yapan Türk vatandaş (Ala Şehir / Türkiye)
Atatürk, Orgeneral İzzettin Çalışlar'ın kızının düğününde...(14 Eylül 1933)
10 Kasım 1939'da Nimet Özden Hanım tarafından Yenicami'de Atatürk için okutulan ve duası Ercüment Demirer tarafından yapılan mevlidden nadir bir fotoğraf.
1936 yılında park edilmiş kar aracı BMW Schneekrad.
1870 yılından İstanbul’da Türk itfaiyeciler.
1. Dünya Savaşı sırasında tarlada çalışan Fransız kadınlar.
"Türk bayrağı benim arabamdan kalkamaz. Ben burada ölürüm, benim yerime başka bir Türk gelir, bu arabaya biner ve benim vazifemi yapar. Ve Türk bayrağı arabadan kalkmaz!"(Lozan'da İsmet Paşa'ya suikast tertibi hazırlandığı istihbaratı alan Polis Müdürü'nün, her türlü güvenlik önlemlerini aldığı, ancak İsmet Paşa'nın da güvenliği için arabasından Türk bayrağını indirmesini istemesi üzerine İsmet Paşa'dan aldığı cevap)
1946 yılında ilk oy kullanma özgürlüğüne çocuğuyla gelmiş Tokyo’lu bir kadın.
Niagara’dan 1916 yılında ilk kez geçirilen kablo aracı.