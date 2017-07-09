Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 17 yaralı

Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak nohut tarlasına devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Çimenkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan çalışan işçileri Karaman'a getirmekte olan Seyfettin Çalış yönetimindeki 42 RH 823 plakalı minibüs, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu nohut tarlasına devrildi.

Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan 16 tarım işçisi yaralandı. Yaralı işçiler ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA