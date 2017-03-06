Tarlaya gübre dökme kavgası: Amcası ve babasını öldürdü, kuzenini yaraladı

Konya'da cinayet suçundan cezaevinden tahliye olan 40 yaşındaki Nevzat Gürbüz, tarlasına gübre döküldüğü gerekçesiyle pompalı tüfekle dehşet saçtı. Gürbüz'ün silahından çıkan saçmalara hedef olan kuzeni Mehmet Gürbüz yaralandı, amcası Osman Gürbüz ve tüfeği elinden almaya çalışan babası Himmet Gürbüz yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Nevzat Gürbüzün yakalanması için çalışma başlattı.

Konya'da cinayet suçundan cezaevinden tahliye olan 40 yaşındaki Nevzat Gürbüz, tarlasına gübre döküldüğü gerekçesiyle pompalı tüfekle dehşet saçtı. Gürbüz'ün silahından çıkan saçmalara hedef olan kuzeni Mehmet Gürbüz yaralandı, amcası Osman Gürbüz ve tüfeği elinden almaya çalışan babası Himmet Gürbüz yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Nevzat Gürbüzün yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında Altınekin İlçesi Oğuzeli Mahallesi’nde bir yaylada meydana geldi. Nevzat Gürbüz’ün evinin de içindi bulunduğu tarlanın bir kısmına iddiaya göre bitişik tarlanın sahibi ve aynı zamanda amcasının oğlu Mehmet Gürbüz, hayvan gübresi döktü. Nevzat Gürbüz de kuzeni Mehmet Gürbüz’e, tepki gösterdi. İki kuzen arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine amcası Osman Gürbüz de kavgaya karıştı. Nevzat Gürbüz, evinden aldığı pompalı tüfekle amcası ve kuzenine ateş açtı.

Bu durumu fark edenHimmet Gürbüz de, müdahale ederek oğlunun elindeki tüfeği almak istedi. İddiaya göre çıkan arbede de Nevzat Gürbüz’ün tetiğe dokunması sonucu tüfekten çıkan saçmalar babası, amcası ve kuzeni kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Nevzat Gürbüz de 42 BG 352 plakalı otomobiliyle kaçtı.

Ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Himmet Gürbüz ve kardeşi Osman Gürbüz, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırılan sırtından ve karnından yaralanan Mehmet Gürbüz’ün ise hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Jandarma, cinayet suçundan cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen Nevzat Gürbüz’ün yakalanması için çalışmasını sürdürüyor. (DHA)