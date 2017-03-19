Tartıştığı ağabeyini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'nde çiftlikte çalışan Suriye uyruklu 20 yaşındaki Ali Dede, ailevi nedenlerle tartıştığı ağabeyi 22 yaşındaki Şeydi Dede'yi 15 bıçak darbesiyle öldürüp kaçtı.

Olay, bugün ilçeye bağlı Karataş Mahallesi’nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak geldikleri Gaziantep’te bir çiftlikte çalışan Dede kardeşler arasında ailevi nedenlerle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada öfkelenen Ali Dede, ağabeyi Şeydi Dede’ye yanındaki bıçakla saldırdı. Şeydi Dede, bıçak darbeleriyle yere yığılırken, Ali Dede ise kaçtı. İhbarla çiftliğe gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan incelemede vücuduna aldığı 15 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdiği belirlenen Şeydi Dede’nin cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cinayetle ilgili çiftlikte inceleme yapan jandarma. ağabeyini öldürüp kaçan Ali Dede’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA