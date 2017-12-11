Tartıştığı eşini başına 4 el ateş ederek öldürdü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Ünsal Ocakverdi (47), tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi'yi (30) başına tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Dilovası Tepecik Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ünsal Ocakverdi ile eşi Suna Ocakverdi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ünsal Ocakverdi, ruhsatsız tabancası ile Suna Ocakverdi’yi, başına 4 el ateş ederek öldürdü.

Ünsal Ocakverdi’nin üst katında oturan ağabeyi silah seslerini duyarak indi. Ünsal Ocakverdi’nin ağabeyi, 3 yeğenini, annelerinin cesedini görmemeleri için üst kata çıkardı. İhbar üzerine gelen jandarma ekibi, Ünsal Ocakverdi’yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suna Ocakverdi’nin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)

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