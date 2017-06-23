Tatil birleşti!.. Muğla’da araç sayısı 10 kat arttı

Hafta sonunun bayram tatiliyle birleşmesini fırsat bilenler, bugün mesai bitiminden itibaren yollara düştü. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden tatil beldelerine gidenler, Bodrum’a da hareketlilik getirdi. Bayram öncesinde tatilciler, ilçe trafiğinde yoğunluğa neden oldu. İlçeye gelen araç sayısında 10 kat artış olduğu belirtilirken, özellikle Bodrum- Milas karayolu, Bodrum ilçe girişinde ve Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde kilometrelerce kuyruk oluştu. Tatilcilerin sabırla kuyrukta bekleyip, korna çalmamaları da dikkat çekti.
Bayram süresince güvenlik tedbirleri nedeniyle ilçeye takviye polis ve jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin güvenlik noktalarında ve yollarda tedbirleri üst düzeyde tuttukları öğrenildi.
Özel bir şirkette bölge sorumlusu olarak görev yapan, eşi ve 1 yaşındaki oğlu ile Gaziantep’ten bayram tatili için Bodrum’a gelen Erdem Tekgöz, “Bodrum girişinde ve şehir içinde oldukça uzun trafik kuyrukları var. Kimi zaman trafik durma noktasına geliyor, ama yine de sabırla bekliyoruz. Tatilimizin başlangıcı olduğu için keyfimizi bozmuyoruz” dedi.
DHA