Tatil öncesinde uygun araç kiralama tüyoları

Aileler bütçelerine göre tatil yörelerine gidişin hesabını yaparken genellikle hem konforlu hem de en kolay gidiş şeklini tercih ederler. Vivi Araç Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz Tatil öncesi uygun araç kiralama tüyolarını paylaştı.

Vivi Araç Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz tatil öncesinde uygun araç kiralama tü0yolarını paylaştı. İbrahim Yılmaz Yaz tatili için plan yaparken, nerede tatil yapılacağının yanı sıra, oraya nasıl gidileceği de ayrı bir konu olduğunu belirterek “Aileler bütçelerine göre tatil yörelerine gidişin hesabını yaparken genellikle hem konforlu hem de en kolay gidiş şeklini tercih ederler. Son yıllarda kiralık araçlarla yola çıkan ailelerin de sayısındaki artış ilgi çekici boyutlara ulaştı. Özellikle tatili bir tek mekân yerine farklı farklı yerlerde geçirmek isteyen kalabalık aileler, yol için ayırdıkları bütçeleri, uygun bir kiralık araç ile çok daha konforlu ve rahat bir yolculuğa harcamayı tercih ediyorlar. Tatillerde ve bayramlarda araç kiralamak büyük kolaylık sağlıyor. Özellikle bir şehre uçakla gelip o şehirde gezmek için araba kiralamak neredeyse hayat kurtarıyor. Araçların kiralanması ile ilgili olarak, Türkiye'nin en büyük araç kiralama platformu olan Vivi Araç Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz tarafından yapılan açıklamalar, araç kiralayanların muhakkak bilmesi gereken önemli notları içeriyor. Kiralık araba ile yola çıkmayı düşünenlerin bu notları okumalarında büyük fayda var” dedi.

“Nasıl bir araç kiralanmalı?”

Araç kiralamada araç tipinin en önemli nokta olduğuna değinen İbrahim Yılmaz” Kiralanacak araç ile nereye gitmeyi planlıyorsunuz? Kullanma sıklığınız ve süreniz ne olacak? Araç kaç kişilik olmalı? Araç kiralamadan önce bu kriterlerin netleştirmenizde fayda var. Kiralanan aracın teslim alınmasında öncelikli yapılması gereken, aracın her yerinin kontrol edilmesi. İlk bakılması gereken şey, yedek lastiğinin ve ilk yardım setinin olup olmadığı. Aracın aydınlatma sistemi, kilitleme sistemi tam anlamıyla çalışıyor mu? Kaportasında çizik, vuruk var mı? Tüm bu kontrolleri yaparken tedarikçi kişinin de yanınızda olması çok önemli. Vivi Araç Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz'ın önerisi, kiralama başlamadan hemen önce ve kiralama bittikten hemen sonra aracın fotoğraflarının çekilmesi. Kiraladığınız aracın model ve yılının, belirlediğiniz kriterlere uygun olup olmaması da bir başka önemli nokta. Araç kiralama şirketleri, özellikle bu konuda müşterilerine detaylı bilgiler vermekte ve müşterinin amacına uygun aracı kiralaması konusunda önerilerde bulunmaktalar. Kiralayıcı firma ile bu konunun detaylıca konuşulmasında fayda var. Tedarikçi firmalar, genellikle araçlarını her yıl yenilerler. Filolarında da 3 yaşındaki arabadan daha yaşlı araç bulundurmazlar. Ancak modellerdeki değişiklik, lokasyona ve tarih aralığına göre değişiklik gösterebilir ” diye konuştu.

“Nerelere gidilebilir?”

Vivi Araç Kiralama Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yılmaz araç kiralandığında, sözleşmede belirtilen maddelerden bir tanesinin de yurt dışına çıkış imkanının olmadığını belirterek “Kiralık araçlarla yurt dışına çıkış yapılmaz, adalara gidişlerde de bir takım kısıtlamalar vardır. Bu nedenle araç kiralarken güzergâhınız konusunda da sözleşmeyle çelişmemeniz için tedarikçiyi bilgilendirmenizde fayda var. Güzergâhtaki değişiklikler ile ilgili de muhakkak tedarikçinizi bilgilendirin. Yol üzerindeki ücretli geçişler için her araçta HGS/OGS türü ödeme sistemleri bulunmaktadır. Aracın ücretli geçişleri ile ilgili ödemesi aracın geri tesliminde yapılır. KDV gibi ek ücretler talep edilebilir, aracı kiraladıktan sonra kullandığınız her ücretli geçiş için siz de bir kayıt oluşturun” dedi.

“Araç tesliminde hangi evrakları bulundurmalısınız?”

Aracı teslim alırken nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve sürücü belgesi sahibine ait bir kredi kartı bulundurulması gerektiğinin altını çizen Yılmaz “Araç kiralamalarda kredi kartı haricindeki ödeme sistemleri kullanılmaz. Aracın size teslimi sırasında kredi kartınıza bir provizyon uygulanır. Aracın sorunsuz teslimi durumunda, söz konusu provizyon tutarı, karta iade edilmektedir. Kiralama esnasında imzaladığınız sözleşmeyi ve diğer evrakları, aracı teslim ettikten sonra da saklamanızda fayda var. Aracın belirlenen teslim saatinden erken teslim edilmesinde, kalan vakit için geri alınması gibi bir durum söz konusu olmamakta. Kiralama şirketleri bu konuda hayli hassaslar. Aracın teslimi ve geri alınması konusunda belirtilen saate uymanız çok önemli. Araç kiralama fiyatına dahil olan diğer hizmetler de şöyle, zorunlu trafik sigortası, araç hasar sigortası, araç hırsızlık sigortası, 24 saat yol yardım. Eğer aracı başka bir şehirde iade edecekseniz, bu hizmet için de belirlenmiş miktarlarda ekstra ödeme yapmanız gerekiyor. Araç kiralama hem büyük kolaylık hem de risk taşıyor. Kurumsal kiralama şirketleri ve vivi.com.tr, tüm hizmetleri kiralayıcıların ayağına getirerek bu riskleri minimize ediyor. Kiralanan araç ile keyifli bir yolculuk yapılabilmesi herkesin tek amacı” şeklinde konuştu.