‘Tavsiyesiz’ OHAL tartışmalara neden oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL üçüncü kez uzatıldı. Ancak bu uzatmanın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılmadan gerçekleştirilmesi TBMM'de tartışmaya neden oldu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL üçüncü kez uzatıldı. Ancak bu uzatmanın Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapılmadan gerçekleştirilmesi TBMM'de tartışmaya neden oldu.

Hükümet tarafından TBMM’ye getirilen, OHAL’in 3. kez uzatılmasına ilişkin tezkerede, “Milli Güvenlik Kurulu'nun 3 Ocak 2017 tarihli ve 501 sayılı tavsiye kararı göz önünde bulundurularak” ifadesi dikkat çekti. Çünkü 3 Ocak 2017’de MGK toplantısı yapılmamıştı. CHP ve HDP, Anayasa’nın ohal ilanına ilişkin maddesine göre sadece Bakanlar Kurulu kararının yeterli olmadığını, Milli Güvenlik Kurulu’nun da “tavsiyesine ihtiyaç olduğunu” vurgulayarak, MGK toplantısı yapılmadan, nasıl karar çıktığı sorusunu gündeme getirdiler. Söz edilen tarihte MGK toplantısı yapılmamış olmasına rağmen, tezkerede yapılmış gibi yer almasına ilişkin sorulara yine TBMM kürsüsünden yanıt veren Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, MGK üyelerinin karara ilişkin imzalarının elden toplandığını söyledi.

CHP VE HDP, MGK TOPLANMADAN MGK KARARI ALINMASINI GÜNDEME GETİRDİ

TBMM’de olağanüstü hal durumunun üç ay daha uzatılmasına ilişkin Genel Kurul oturumunda, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, görüşmeler sırasında nasıl MGK kararı alındığına açıklama getirilmesini istedi.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen de, MGK'nın anayasal bir kuruluş olarak varlığını sürdürdüğünü ve OHAL'in ilan edilmesi mekanizmasında var olduğunu vurgulayarak, OHAL'in uzatılmasıyla ilgili MGK'nın dün (3 Ocak günü) nasıl ve ne zaman toplantı yaptığını sordu. MGK'nın en son 30 Kasım'da toplantı yaptığını hatırlatan Bilgen, Genel Kurul’da şöyle konuştu;

“Başbakan (Binali Yıldırım), sabahleyin ‘Hayır, görüşüldü, karara bağlandı, imzalar var' dedi. İmzalar varsa gerisi siyasi etik meselesidir. Ama bu MGK ne zaman yapıldı? Ayın 3'ü gece on ikiden sonra başlar. Eğer gece saat on ikiden sonra, Bakanlar Kurulu toplantısından önce, bir tavsiye kararı alınmadıysa tersine yapıyorsunuz işi. Kanarya Sevenler Derneği böyle yönetilmez arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yapılmamış MGK'dan, Bakanlar Kurulu'na tavsiye kararı çıktığı bu ülke tarihinde görülmüş bir şey mi değerli arkadaşlar? Yani bu toplantı yapıldığında böyle bir karar çıkacağından mı eminsiniz? MGK'yı da, burada hazırladığınız Anayasa taslağı gibi önce imzaya açıyoruz sonra sosyal medyada paylaşıyoruz sonra içeriğini mi tartışıyoruz? Böyle mi oluyor? Bu yöntem böyle mi artık? Devlet böyle mi yönetilecek bundan sonra? Bu yazı Başbakanlık'tan Meclis'e gelirken ne kadar dikkatle, ne kadar özenle, ne kadar hukuk devleti hassasiyetiyle, ne kadar ciddiyetle hareket ediliyorsa kanun hükmünde kararnameler de o kadar ciddiyetle, o kadar hassasiyetle, o kadar insan hakları duyarlılığıyla hazırlanıyor.”

KURTULMUŞ YANIT VERDİ: MGK ÜYELERİ İRADELERİNİ BEYAN ETTİ…

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise, MGK toplantısı yapılmadan, nasıl MGK kararı alındığına ilişkin sorulara karşılık şöyle dedi; “Bu sabah (3 Ocak) itibarıyla MGK üyelerinin ve Bakanlar Kurulu üyelerinin bu konuyla ilgili kararları, iradeleri gerçekleştirilmiş, imzaları alınmış ve bu anlamda Bakanlar Kurulunun prensip kararına dayanak teşkil eden MGK'nın prensip kararı da Bakanlar Kurulu'na gönderilmiştir. Herhangi bir işlem eksikliği yoktur. Bakanlar Kurulu'nda bazı kararlar elden dolaştırılarak alınır, hatta bazen öyle olur ki uzakta olanlar faksla imzalayıverir. İdari kararlarda karar alıcıların iradesinin beyan edilmesi yeterlidir ve idari kararları tamamlar. İdari bakımdan yapılan işlemde en ufak bir eksiklik, en ufuk bir usulsüzlük yoktur.”

ANAYASA “MGK’NIN DA GÖRÜŞÜ ALINIR” DİYOR

Anayasa’nın olağanüstü hal ilanına ilişkin maddesi, MGK’nın da “görüşünün alınması gerektiğini” ifade ediyor. İlgili madde şöyle;

ANAYASA MADDE 120. – Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddî belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilân edebilir.

MGK’DA KİMLER VAR?

Milli Güvenlik Kurulu’na Anayasa uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor. MGK, şu isimlerden oluşuyor; Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak ve Mehmet Şimşek,Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çağvuşoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler.