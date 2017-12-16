Tavuklu pilav 39 kişi hastanelik etti!

Tekirdağ'da İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 39 kişi 'Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda dağıtılan tavuklu pilav nedeniyle zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde Prof. Dr. Osman Öztürk İmam Hatip Ortaokulunda dün akşam ‘Kutlu Doğum Haftası’ nedeniyle etkinlik düzenledi. Programın sonunda katılanlara bir dernek tarafından tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

39 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Tavuklu pilav yediği belirtilen 13’ü okulun öğrencisi 39 kişi Tekirdağ Devlet Hastanesi’ne karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurarak tedavi altına alındı. Bir süre hastanede tedavi gören 39 kişi daha sonra taburcu edildi.

TAVUKLU PİLAV İNCELENECEK

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, pilavı yapan F.E.’nin ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü de incelenmesi için tavuklu pilavdan örnek aldı. DHA