Feyzioğlu: Yeni anayasa küresel kuklacıların oyunu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasa değişikliğinin küresel kuklacıların yeni bir oyunu olduğunu belirterek, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızın 2010'da yanıltılmış olmasına çok üzülmüş ve bundan çok çekmiş bir millet olarak bir kez daha zat-ı alilerinin yanıltılmasına dolayısıyla anaların ağlamasına izin vermeme tarafındayız" dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni anayasa değişikliğinin küresel kuklacıların yeni bir oyunu olduğunu belirterek, "Biz sayın Cumhurbaşkanımızın 2010'da yanıltılmış olmasına çok üzülmüş ve bundan çok çekmiş bir millet olarak bir kez daha zat-ı alilerinin yanıltılmasına dolayısıyla anaların ağlamasına izin vermeme tarafındayız" dedi.

Karabük Barosu tarafından Belediye Nikah Salonu’nda düzenlenen ‘Anayasa değişikliğini tartışıyoruz’ başlıklı konferansta konuşan Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği’nin hiçbir siyasi partinin ön ya da arka bahçesi olmadığını belirterek, “Bir Kuvay-i Milliye hareketi mücadelesidir. Beni bir siyasi partinin genel başkanlığı için yollara düşmekle suçlayanlar şunu bilsin. Suçlayan, işaret parmağının bükülmesiyle geriye kalan 3 parmak insanın kendini gösterir. Bugün ‘Hayır’ diyenin önüne, ya da gerçekten anayasayı anlatanın önüne kırmızı halılar döşenmiyor.

Rahat olsunlar. Sadece ölüm tehdidi, işten çıkarma, hakaret, sövme, bedel ödeyeceksin diye her seviyeden tehdit. O zaman sormak lazım, bu insanlar niçin vatandaşlara, kendi milletlerine bir şeyler anlatmak için çırpınıyor Bunun bir tek sebebi var. Çünkü bu anayasa değişikliği Sayın Cumhurbaşkanımızın 2010 anayasa değişikliği için bizzat söylediği gibi küresel kuklacıların yeni bir oyunudur. Biz sayın Cumhurbaşkanımızın 2010’da yanıltılmış olmasına çok üzülmüş ve bundan çok çekmiş bir millet olarak bir kez daha zat-ı alilerinin yanıltılmasına, dolayısıyla anaların ağlamasına izin vermeme tarafındayız” diye konuştu.

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TBB’Yİ ELEŞTİRENLERE TEPKİ

Türkiye Barolar Birliği’ni eleştirenlere de tepki gösteren Feyzioğlu şunları söyledi:

“TBB'nin anayasa değişikliği konusunda milletimizi bilgilendirme çabaları sebebiyle siyaset yapmakla suçlayan kişilere isim vermeye gerek duymaksızın sesleniyorum. Kim oldukları hiç önemli değil. Kim istiyorsa üstüne alınabilir. Hukuk fakültesi mezunu olan da, olmayan da üstüne alınabilir. Türkiye'de çıkan genelgeden anayasaya kadar her hukuk kuralı hakkında görüş oluşturma görevi vermektedir. Bu mevzuat hazırlanırken görüş bildirme görevimiz vardır. Hazırlandıktan sonra yürürlüğe girmeden açıklama görevimiz vardır. Yürürlüğe girerse de yanlışlıklarını tespit edip değerlendirme, ihlallerini tespit etme görevimiz vardır. Ve bu görev kanunla sadece bir tek kamu kurumu niteliğinde meslek örgütüne verilmiştir. O da Türkiye Barolar Birliği ile barolardır.”

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‘SİYASET YAPIYORSUNUZ’ ELEŞTİRİLERİNE, TFF ÖRNEĞİYLE YANIT

Karabük’teki programının ardından Bartın’a geçen Feyzioğlu, Kültür Merkezi’ndeki konferansa katıldı. Bartın Barosu tarafından düzenlenen konferansta konuşan Feyzioğlu, “Barcelona futbolcusu 10-12 kilometre koşmakta. Türkiye’deki futbolcular 8 ila 10 kilometreyi bir miktar düşük süratte koşuyorlar. Türkiye Barolar Birliği olarak biz bu konuya el atma sorumluluğunu hissettik. Çünkü bizden beklenen Türkiye'de futbolun sorunlarına bundan böyle çözümler üretmek. Bu bağlamda futbola altyapıdan yeterli oyuncunun yetişmemesidir. Bu noktada barolarımızı görevlendireceğiz. Bartın'daki Baro Başkanımız Bartınspor'un altyapısından sorumlu olacak. Biz Barolar Birliği olarak Türkiye’deki futbola daha çok önem vereceğiz. Elbette yargının üç kurucu unsurundan birini temsil eden Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da mahkemelerin adil davranması için yargı bağımsızlığı için daha çok çalışmasını istirham ederiz. Bakın siyaset yapmadım, neden Çünkü bizden beklenen futbol anlatmamız, futbol federasyonundan da hukuk konusunda ahkam kesmesidir. Bu anlar kayda geçti. Yarın öbür gün bedel ödeyecekmişiz ya, kayıtları çıkartacak. Vallahi billahi futbol konusunda konuştum desem başım ağrımaz. Türkiye Futbol Federasyonu ‘Evet’ vereceğiz dedi. Bütün iktidar alkışladı onu. Biz anayasayı anlatıyoruz. Bize kızıyorlar ‘Siyaset yapıyorsunuz’ diyorlar” şeklinde konuştu.

DHA