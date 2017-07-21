TBMM Başkanı’ndan AKP’li Elaitaş’a: O kadar da değil

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kayseri´ye Serra Öz-Mehmet Şahin çiftinin düğününe katıldı. İsmail Kahraman, genç çiftlere 5+1 çocuk diyen AKP'li Elitaş'a "O kadar da değil" yanıtını verdi.

Nevşehir´den karayolu ile Kayseri´ye gelen İsmail Kahraman, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın yakını olan Serra Öz ile Mehmet Şahin çiftinin düğününe katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik´in kıydığı nikaha, Vali Süleyman Kamçı, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve davetliler katıldı. Nikah sonra konuşan TBMM Başkanı Kahraman, “Çok güzel bir gecede bir aradayız. Bugün sabah Ankara´dan ayrıldım. Geceyi Kayseri´de geçirerek sabahki toplantılara katılacağım. Mustafa Elitaş benim dava arkadaşım. Kendisi gelin hanımı elinde büyüdüğü için çok seviyor. Belediye Başkanımızın verdiği nasihatleri unutmayın. Rakam söylemediler ama Cumhurbaşkanımızın rakamını söyleyelim. Bir taban rakam olsun” ifadelerini kullandı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş´ın, “Cumhurbaşkanımız çocuk için önceden 3 artı 1 diyordu. Artık 5 artı 1 diyor” demesi üzerine, TBMM Başkanı Kahraman “O kadar da değil. Genç nüfus önemlidir. Baktığınız zaman Avrupa yaşlanıyor. Şimdi tedbirler almak istiyor” dedi. Kayseri’de yarın bazı etkinliklere katılacak olan İsmail Kahraman, nikahın ardından düğün töreninden ayrıldı. İHA