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TBMM Başkanı’ndan son durum!

Ankara Güven Hastanesi'nde kalp ameliyatı olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakım odasından, normal odaya alındı
Saygı ÖZTÜRK
18:042 Ocak 2017
Gündem
TBMM Başkanı’ndan son durum!
Ankara Güven Hastanesi'nde kalp ameliyatı olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman yoğun bakım odasından, normal odaya alındı

Ameliyatı Dr. Murat Beyazıt tarafından yapılan Kahraman’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyat öncesi ziyaret ettiği Kahraman’ı normal odaya geçtikten sonra da ziyaret edeceği belirtildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, rutin kontrollerini yaptırmak için gittiği Güven Hastanesinde enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak tedavi altına alınmıştı.  Enfeksiyon teşhisi nedeniyle tedavi altına alınan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ın açık ameliyat ile aort damarındaki virüsün temizleneceği bildirilmişti

Son güncelleme: 18:0902.01.2017
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