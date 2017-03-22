TBMM’de ‘Hayır’ tahammülsüzlüğü!

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in Meclis’teki odasının kapısına “İnadına Evet” yazıldı. CHP’li Adıgüzel, “Meclis’te bile ‘Hayır’a gösterilen bu tahammülsüzlüğün gücünü ‘Hayır’ diyenleri terörist ilan edenlerden aldığı açıktır” değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Adıgüzel'in Meclis'teki odasının kapısına yapıştırdığı “Hayır” çıkartmaları rahatsızlığa neden oldu. Adıgüzel'in odasının kapısının üzerindeki çıkartmalara ve kapının iki yanındaki duvara “Evet” ve “İnadına evet” yazıları yazıldı. Korsan yazılamaya ilişkin açıklamada bulunan Adıgüzel, “Bu çirkin saldırı da gösteriyor ki Anadolu'da ‘Hayır'ın sesi dalga dalga arttıkça ‘Hayır'a karşı duyulan tahammülsüz tutum da artıyor. Elbette Meclis'te bile ‘Hayır'a gösterilen bu tahammülsüzlüğün gücünü ‘Hayır' diyenleri terörist ilan edenlerden aldığı da açıktır” ifadelerini kullandı.

“BU SALDIRININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Meclis Başkanlığı'nı failin bulunması ve gerekli hukuki sürecin başlaması için göreve çağıran CHP'li Adıgüzel, “Konuya ilişkin şikâyetim üzerine tutanak tutuldu. Ancak çalışma odamın bulunduğu koridorda kamera bulunmadığı için henüz kişinin kimliği tespit edilemedi. Ancak nasıl ki sokakta ‘Hayır' diyenlere yapılan saldırıların takipçisi oluyorsak, Meclis içinde gerçekleştirilen bu saldırının da bizzat takipçisi olacağım” değerlendirmesinde bulundu. ANKA