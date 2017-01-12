TBMM’de saksı kavgaları!

Anayasa değişiklik teklifi maddelerinin oylanması sırasında büyük kavgaların yaşandığı TBMM'de milletvekilleri birbirlerine saksı bile (!) fırlattı.

TBMM çatısı altında bugünlerde Cumhuriyet tarihinin en sert kavgaları yaşanıyor… Tansiyonun hiç bu kadar yükselmediği Meclis’te, Anayasa değişiklik teklifi oylamasında Genel Kurul salonunda kadın vekiller erkek vekillerden şiddet bile gördü.

Yumruk yumruğa birbirine giren artık vekiller hiç denenmemiş yöntemlere de başvuruyorlar. Son olarak dünkü oturumda Sözcü muhabiri Zekeriya Albayrak’ın objektifine yansıyan bu karelerde vekillerin meclis kürsüsü önündeki çiçek ekili saksıları acımasızca birbirlerinin kafalarına fırlattıkları görülüyor.