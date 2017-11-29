TBMM’de son dakika Zarrab gerilimi… CHP ve AKP’li vekiller karşı karşıya geldi

TBMM'de sıcak dakikalar yaşanıyor. Gelen son dakika bilgisine göre ABD'e devam eden ve Reza Zarrab'ın tanık olduğu davayla ilgili TBMM Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan gerilim arbedeye dönüştü.

TBMM’de Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat Teklifi'nin görüşmelerinde ABD’de devam eden ve Reza Zarrab’ın tanık olduğu dava gündeme geldi.

CHP’liler Genel Kurul'da konuşan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e Zarrab davasıyla ilgili sorular yöneltti.

CHP’li vekiller, Gül’e dosyanın Türkiye'de siyasi olarak kapatıldığını belirterek “Daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılıp dava açılmasını sağlayacak mısınız?” diye sordu.

Gül, “Amerika Birleşik Devletleri Rıza Zarrab dosyası ile ilgili olarak kaç kişi yargılanıyor” sorusuna, “Bizim iktidarımızdan çok CHP bu davayı takip ediyor. On bin kilometre ötedeki bu davayı hangi hararet, motivasyon sizi oraya götürüyor Pensilvanya’nın yanına bunu hayretle izliyorum. Yanı başımızda Sincan’da 250 şehidimizin gök kubbesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalayan, 250 vatandaşlarımız şehit eden, 2 bin vatandaşımızı gazi yapan, Cumhuriyete, demokrasimize kast eden katillerin davası yanı başımızda devam ederken, hiç bir şekilde o davayı takip etmiyorsunuz, Türkiye ile ilgili kumpas davayı on bin kilometre ötede takip ediyorsunuz. Bu Türkiye adına çok büyük bir utanç verici bir durumdur. Atatürk’ün partisinin bir FETÖ’nün partisi olma yolunda çabalarını gerçekten üzüntüyle izliyoruz. Kaç kişi yargılanıyor bunu en iyi siz bilirsiniz” dedi.

ARBEDE ÇIKTI

Gül’ün sözlerinden sonra CHP milletvekilleri yerlerinden kalkarak Gül’e tepki, gösterdi. CHP milletvekillerini gören AKP milletvekilleri de yerlerinden kalktılar. Yaşanan gerilim arbedeye dönüştü.

TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün oturuma on dakika ara verdi. Ara verdikten sonra da tartışma devam etti. Ajanslar