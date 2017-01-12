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TBMM’ndeki kavganın sonucu! 60 bin liralık mikrofon kayıp

Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylaması sırasında kürsü eylemi ve ardındn yaşanan kavga sırasında, mikrofon kayboldu. Milletvekillerinin konuşma yaptığı 2 mikrofondan birinin ‘dövüş malzemesi’ olarak kırıldığı ve yerinden çıkartıldığı anlaşıldı.
Veli TOPRAK
18:3112 Ocak 2017
Gündem
TBMM’ndeki kavganın sonucu! 60 bin liralık mikrofon kayıp
Anayasa değişikliğinin 5. maddesinin oylaması sırasında kürsü eylemi ve ardındn yaşanan kavga sırasında, mikrofon kayboldu. Milletvekillerinin konuşma yaptığı 2 mikrofondan birinin ‘dövüş malzemesi’ olarak kırıldığı ve yerinden çıkartıldığı anlaşıldı.

15 bin Euro (Yaklaşık 60 bin lira) değerindeki mikrofonlardan biri, kavgadan sonra bulunamadı. Meclis yönetimi, mikrofonun yenisini sipariş etme kararı aldı.

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

FOTO: ZEKERİYA ALBAYRAK

Kayıp mikrofon bulunsa dahi hasar gördüğü için yeniden kullanılmasının zor olduğu bildirildi.

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TBMM’nin ses sistemi yenilenirken son teknolojik ürünler alınmış ve genel kurul salonuna yerleştirilmişti. Çınlamayı önleyen, yankı yapmayan ve konuşmacının sesini akustik biçimde genel kurulu salonunun tümüne aksettiren son derece teknolojik cihazlara yüksek meblağlar ödenmişti.

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FOTO: Zekeriya Albayrak

Hatip kjürsüsündeki mikrofonlar da bu sistemin önemli parçaları arasında bulunuyor.

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