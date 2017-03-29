Tek odalı evde yaşam savaşı!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsalında yaşayan ve bir süre önce evi yanan 5 çocuklu Gümüştaş ailesi yardım bekliyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ertem Mahallesinde tek odalı evde 5 çocuğu ile yaşayan Tahsin Gümüştaş, hayırseverlerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

İki çocuğunda da göz hastalığı bulunduğunu belirten Gümüştaş, yaklaşık 6 ay önce iki odalı toprak evlerinin yanmasının ardından tek odalı eve mahkum olduklarını ifade etti.

Ekonomik gücünün yeterli olmadığını belirten baba Gümüştaş, çocukları Edip ve Ferman Gümüştaş'ın sağlık problemleri ile de büyük sıkıntı yaşadığını ifade etti. Kendisine yardım edilmesini isteyen Gümüştaş, “Çocuklarım gözlerinden doğuştan rahatsızlar. Tedavi için Şanlıurfa'ya götürdük.

Orada 3 ay tedavi oldu, bu tedaviden bir sonuç alamadık. Çocukları sürekli hastaneye götürüyorum. Çocukların ikisi de geceleyin görmüyor. İlaç almaya gücüm yok, ne yapacağımı bilmiyorum. Ben kendimde rahatsızım. Evim yandı hiçbir şeyim kalmadı. Bir ineğim vardı onu da satarak ilaç aldım” diye konuştu.

Anne Asiye Gümüştaş, ekonomik sebeplerden çocuklarını okula gönderemediğini vurgulayarak, “Çocukları okula göndermek istiyorum ama gözlerindeki hastalık yüzünden okula gidemiyorlar. Çocukları doktora götürüyoruz ama hiçbir faydası olmadı. Daha iyi yerlere götürmeye de imkanımız yok” dedi. iHA