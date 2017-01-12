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Tekin: Kadın eli sıkmayan zihniyet, başkanlık için kadının boğazını sıkıyor

TBMM'de dün "Cumhurbaşkanlığı" adı altında Başkanlık sistemine geçiş oylamalarında, AKP'li vekillerin kadın-erkek ayrımı yapmadan CHP'lilere yönelik saldırıları, CHP'yi isyan ettirdi.
Zeynep GÜRCANLI
13:3112 Ocak 2017
Gündem
Tekin: Kadın eli sıkmayan zihniyet, başkanlık için kadının boğazını sıkıyor
TBMM'de dün "Cumhurbaşkanlığı" adı altında Başkanlık sistemine geçiş oylamalarında, AKP'li vekillerin kadın-erkek ayrımı yapmadan CHP'lilere yönelik saldırıları, CHP'yi isyan ettirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP’li kadın vekil Fatma Kaplan Hürriyet’e yönelik, aralarında AKP Grup Başkanvekilinin de olduğu AKP’li erkek vekillerin saldırısı karşısında “kadın eli sıkmayan zihniyet, şimdi Başkanlık için kadının boğazını sıkıyor” dedi.
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CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, TBMM Genel Kurulu’nda gizli yapılması gereken oylamada, açık oy kullanan AKP’li vekilleri elindeki telefonla kayıt altına almış, bunun üzerine, aralarında AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın da olduğu AKP’li vekiller tarafından darp edilmişti.

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AKP’Lİ GÜNDOĞDU, CHP’Lİ KADIN VEKİLİN BOYNUNU SIKTI

Elitaş’ın fiziki müdahalesinin ardından CHP’li kadın vekil, bir de AKP’li Grup İdare Amiri Ahmet Gündoğdu’nun saldırısına uğramış, Gündoğdu Fatma Kaplan Hürriyet’in boğazını sıkarak, elindeki telefonu gasp etmişti.

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