Tekin: Zarrab için kaç kez ABD’ye gidildi?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, ABD'de tutuklu bulunan Reza Zarrab için, devlet büyüklerinin defalarca ABD'ye gittiğini iddia etti.

Şirin Payzın’ın sunduğu ‘Ne Oluyor?’ programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD’de tutuklu bulunan Reza Zarrab için, devlet büyüklerinin defalarca ABD’ye gittiğini ifade etti.

“ABD tarafından askerlerimizin kafasına çuval geçirildiğinde verilmeyen nota, Reza Zarrab için iki kez verildi. Kaç kez Reza için Amerika’ya gidildi?” diye açıklamalarda bulunan Tekin konuşmasına şöyle devam etti;

“Sayın Cumhurbaşkanı gitti, Başbakan gitti, bakanlar gitti. Biz de zannediyoruz ki FETÖ için gidiyorlar. Maalesef ABD gazetelerinde de okuduğumuzda, sadece Reza Zarrab için gidip geldiklerini görüyoruz. Reza için niye gidiyorsunuz?” dedi.