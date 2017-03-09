Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Tekirdağlılardan ‘Hayır’ videosu : “Hayırda hayırlar vardır”

Tekirdağlıların çektiği 'Bin kere HAYIR' videosu sosyal medyaya damga vurdu.
21:249 Mart 2017
Gündem
Tekirdağlılardan ‘Hayır’ videosu : “Hayırda hayırlar vardır”
Tekirdağlıların çektiği 'Bin kere HAYIR' videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Tekirdağ’da vatandaşlardan referandum için ‘Hayır’ şarkısı sosyal medyayı salladı. Tuncay Özkan’ın twitter’da paylaştığı ‘Hayır’ videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Yeni Anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen ‘Tek adam’ rejimine karşı çıkan Tekirdağlılar, yaptıkları şarkı ile 16 Nisan’daki referandumda neden ‘Hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.

‘Tek bir adam yönetsin ülkeyi diyenlere, Meclis’i fesh edip Başkanlık isteyenlere Tekirdağlıların itirazı var’ diyen Tekirdağlılar Yeni Anayasa ile gelecek olan tehlikelere dikkat çekti.

İşte çok konuşulan o video:


İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar