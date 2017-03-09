Tekirdağlılardan ‘Hayır’ videosu : “Hayırda hayırlar vardır”

Tekirdağlıların çektiği 'Bin kere HAYIR' videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Tekirdağlıların çektiği 'Bin kere HAYIR' videosu sosyal medyaya damga vurdu.

Tekirdağ’da vatandaşlardan referandum için ‘Hayır’ şarkısı sosyal medyayı salladı. Tuncay Özkan’ın twitter’da paylaştığı ‘Hayır’ videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Yeni Anayasa değişikliğiyle getirilmek istenen ‘Tek adam’ rejimine karşı çıkan Tekirdağlılar, yaptıkları şarkı ile 16 Nisan’daki referandumda neden ‘Hayır’ denilmesi gerektiğini anlattı.

‘Tek bir adam yönetsin ülkeyi diyenlere, Meclis’i fesh edip Başkanlık isteyenlere Tekirdağlıların itirazı var’ diyen Tekirdağlılar Yeni Anayasa ile gelecek olan tehlikelere dikkat çekti.

İşte çok konuşulan o video:



