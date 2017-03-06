Tekmeci danışman Evet madenciler Hayır diyor!

16 Nisan referandumuna sayılı günler kala CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün hazırladığı listede çarpıcı bilgiler yer aldı. Milletvekili Tüm kimin ‘Evet’ kimin ‘Hayır’ diyeceğini tek tek sıraladı

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, referandumda kimlerin ‘Evet', kimlerin ‘Hayır' diyecekleri sıraladı. Ortaya ilginç bir liste çıktı. İşte Tüm'e göre referandumda kimin ne oy kullanacağının listesi:

BUNLAR ‘EVET' DER

– Madenciye tekme atan, danışman “EVET” diyecek.

– Madenleri yağmalayan işadamı

“EVET” diyecek.

– Milletin anasına küfreden patron “EVET” diyecek.

– ByLock korkusu yaşayan siyasetçi “EVET” diyecek.

– TRT de yüksek ücretle çalışan yandaş sunucu ve sanatçılar “EVET” diyecek.

– Şirketlere atadığınız yüksek maaşlı kayyumlarınız “EVET” diyecek.

– Haksız yere göreve gelen liyakatsiz bürokratlar “EVET” diyecek.

– Sayısı belli olmayan başdanışmanlar “EVET” diyecek.

BU DA “HAYIR”LI LİSTE

Tüm'e göre referandumda “hayır” diyecekler ise şu kesimler:

– Soma'da, Ermenek'te ölüme terk edilen madenci aileleri “HAYIR” diyecek.

– Karaman'da, Çorum'da, Ensar yurtlarında tacize uğrayan çocukların aileleri “HAYIR” diyecek.

– Sadece doğruları yazdıkları için içeri atılan gazeteciler “HAYIR” diyecek.

– Çağdaş ve laik eğitimden ödün vermedikleri için görevden alınan öğretmenler “HAYIR” diyecek.

– Yandaşlık yapmadıkları için üniversitelerden kovulan akademisyenler “HAYIR” diyecek.

– Söz verildiği halde kadroya alınmayan taşeron işçileri “HAYIR” diyecek.

– Ürettikleri sütü sudan daha ucuza satmak zorunda kalan köylüler “HAYIR” diyecek.

– Dini, inancı, kutsal değerleri referanduma alet edilen dindarlar “HAYIR” diyecek.

– Suriye çöllerinde evlatlarını şehit veren şehit aileleri “HAYIR” diyecek.