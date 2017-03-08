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Tekmeci saldırgana zorla getirilme kararı

Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya "zorla getirilme kararı" çıkarıldı. Duruşma tarihinin 8 Mart kadınlar gününe denk getirilmesi mesajını alan Çakıroğlu, 4. duruşmaya da katılmayınca hakkında zorla getirilme kararı verildi.
11:348 Mart 2017
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Tekmeci saldırgana zorla getirilme kararı
Hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya "zorla getirilme kararı" çıkarıldı. Duruşma tarihinin 8 Mart kadınlar gününe denk getirilmesi mesajını alan Çakıroğlu, 4. duruşmaya da katılmayınca hakkında zorla getirilme kararı verildi.

İstanbul Çekmeköy'de belediye otobüsünde Ayşegül Terzi'ye şort giydiği için tekme atan Abdullah Çakıroğlu'nun 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3. duruşmasına tutuksuz sanık Abdullah Çakıroğlu ve avukatı katılmamıştı. Duruşmanın bugünkü 4. celsesi  Kadınlar Günü’ne ertelenmişti..

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HemşireAyşegül Terzi’ye şort giydiği için otobüste tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında bir sonraki duruşmaya “zorla getirilme kararı” çıkarıldı.Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve birçok kadın takip etti.

Son güncelleme: 12:0108.03.2017
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