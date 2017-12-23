Teknesi alabora olan veteriner hekimin cesedi kıyıya vurdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün teknesinin alabora olması sonucu denizde kaybolan veteriner hekim, 43 yaşındaki Hüseyin Öz'ün cansız bedeni, Çolaklı Mahallesi'ndeki halk plajında kıyıya vurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Koordinatörlüğü ilaçlama biriminde çalışan veteriner hekim Hüseyin Öz, dün tekneyle tek başına balık tutmak için denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Boğaz mevkiinin 3- 4 kilometre açıklarında teknesi alabora olan Hüseyin Öz, denize düştü. Kıyıda bulunanların görüp, haber vermesiyle sahil güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, Öz’ün tekne devrildikten sonra bir süre yüzdüğünü, daha sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Görgü tanıklarının gösterdiği bölgede sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.

10 KİLOMETRE UZAKTA KIYIYA VURDU

Bu sabah denizin dalgalı olması nedeniyle 43 yaşındaki Hüseyin Öz’ü arama çalışmaları, şiddetli rüzgar ve denizin çok dalgalı olması nedeniyle havadan yürütülüyordu. Öz’ün kaybolduğu noktadan yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Çolaklı Mahallesi’ndeki halk plajında bir erkek cesedinin kıyıya vurduğu haberinin gelmesi üzerine ekipler buraya sev edildi. Olay yerine çağrılan yakınları, cesedin Öz’e ait olduğunu teşhis etti. Hüseyin Öz’ün cenazesi incelemenin ardından morga konuldu