Telefon dolandırıcılarının son kurbanı İranlı profesör!

İranlı profesör Hüsrev Mellah, İstanbul'da telefon dolandırıcılarına 2 milyon lirasını kaptırdı. Üç parti halinde parayı elden teslim alan sahtekarlar son gelişlerinde profesöre bir de pizza ikram ettiler.

İranlı profesör Hüsrev Mellah, İstanbul'da telefon dolandırıcılarına 2 milyon lirasını kaptırdı. Üç parti halinde parayı elden teslim alan sahtekarlar son gelişlerinde profesöre bir de pizza ikram ettiler.

İran'da Tahran Üniversitesi’nde dekanlık yaparken emekli olan ve İstanbul'a yerleşen 90 yaşındaki Profesör Hüsrev Mellah'a, önceki gün telefon eden bir kişi polis olduğunu söyledi. Telefondaki kişi, “Sahte para operasyonunda size ait paralar bulundu. Bankadaki paralarınızı çekip bize verin. İncelemeye alacağız” diyerek paraları istedi. İranlı Mellah korkuya kapıldı ve parasının tamamını üç seferde bankadan çekti. Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre; çete, üç seferde Sarıyer'deki evine gittikleri profesörden 2 milyon lira aldı. Dolandırıcılar adrese son gidişlerinde Mellah'a pizza getirdi.

PİZZA İKRAM ETTİLER!

Dolandırıcılar parayı teslim alırken İranlı Mellah dolandırıcıların getirdiği pizzayı yiyordu. İranlı profesöre, yaşadıklarını anlattığı yakını dolandırılmış olabileceğini söyledi. İranlı Mellah'ın şikâyetçi olması üzerine polis dolandırıcıların peşine düştü.