TEM bağlantı yolunda midibüs devrildi

TEM otoyolu Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolu üzerinde midibüs devrildi. Kaza sonrası bağlantı yolunda yaşanan trafik yoğunluğu, midibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaza, TEM otoyolu Mahmutbey-Aksaray bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası trafikte yoğunluk meydana gelirken vatandaşları sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri midibüste yaralı olanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrasında midibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

İHA