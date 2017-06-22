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TEM otoyolunda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

18:5022 Haziran 2017
Gündem
TEM otoyolunda feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Gümüşova Rampası Ankara istikametinde meydana geldi. Melih Y. idaresindeki 35 FL 566 otomobil, aşırı hız sebebiyle yoldan çıkarak ağaçlık alana girdi.

 

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Bir ağaçta adeta asılı kalan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören sürüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Aksu (30), Turgay Akay (31) ve Tunahan Çepnioğlu (21) hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan cenazeler Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Ağır yaralanan sürücü ise Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise adeta ağaçta asılı kaldı. Hurdaya dönen otomobil çekici tarafından güçlükle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

Son güncelleme: 22:1322.06.2017
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