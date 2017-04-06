TEM otoyolunda kaza! Yaralılar var

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolunda TIR'ın minibüse çarpması sonucu araçta bulunan 5 Suriye uyruklu vatandaş yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gebze Organize Sanayi Bölgesi kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Raşit E. idaresindeki 35 AH 9029 plakalı tır, aynı istikamette giden Hüseyin B. idaresindeki 34 TK 5910 plakalı minibüse arkadan çarptı. Minibüste 10'u çocuk 22 Suriye uyruklu vatandaş olduğu öğrenilirken 5 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen olay yerine gelen polis ekipleri kaza nedeniyle çevreye dağılan Suriyeli vatandaşları ekip araçlarına bindirirken sağlık ekipleri ise yaralanan Suriyelilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar tedavileri yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayı yapan tır sürücüsü Raşit E. “Araç yaklaşık 5 10 kilometre hızla sağ şeritten devam ediyordu. Sollamaya çıktı, bizde geldik arkadan vurduk. Aracın içerisinde 15 20'ye yakın mülteci vardı. Kaza sonrasında şoför arkadaş onları biraz uzaklaştırmaya çalıştı” dedi.

Suriye uyruklu vatandaşları taşıyan minibüs şoförünün, Suriyelileri ücret karşılığı İstanbul Topkapı’dan Gebze Otogarı’na götürdüğünü söylediği öğrenilirken, aynı şoför olay yerinde görevini yapan gazetecilere sözlü tacizde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA