TEM Polisi Adli Tıp’a kefen gönderen 2 şüpheliyi yakalandı

İstanbul TEM Polisi, üniversite binasının duvarına tehdit içerikli yazılı pankart bırakan ve Adli Tıp Kurumu’na örgütsel slogan yazılı kefen gönderen 2 şüpheli gözaltına aldı.

Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binasına, geçtiğimiz ay asılan “ 16 Mart Beyazıt Katliamının hesabını soracağız” yazılı pankart polisi harekete geçirdi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma yaparken, 17 Mart'ta Adi Tıp Kurumu'na bir kargo paketi gönderildi.

Paketi açan görevliler, içinde, örgütsel içerikli mesaj yazılı bir kefen bezleriyle karşılaştı. Durum polise bildirildi. TEM ekiplerinin yaptığı incelemelerde her 2 olayında aynı kişilerce gerçekleştirildiği anlaşıldı. İki olaya da karışan şüphelilerin yakalanası için operasyon düzenlendi.

TEM Operasyon Timi'nin gerçekleştirdiği baskında, H.İ ile V.D. gözaltına alındı. Sol Terör örgütü üyesi 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.