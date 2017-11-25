TEM polisinden PKK’ya darbe

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri PKK/KCK terör örgütünün bombalı, molotof ve silahlı eylem arayışında olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen TEM birimleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Araştırmalarda şüpheliler tek tek belirlendi.
9 İLÇE 9 ADRES
Tespit çalışmamalarının tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. TEM ekipleri, sabaha karşı Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli ve Ümraniye’deki adreslere yöneldi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM operasyon timinin etkin rol aldığı baskınlarda 9 adrese eş zamanlı olarak girildi.
TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise bir tabanca ve mermilerle, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.