TEM polisinden PKK’ya darbe

İstanbul Polisi, bombalı, molotoflu ve silahlı eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Dokuz ilçede eş zamanlı düzenlenen baskınla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri PKK/KCK terör örgütünün bombalı, molotof ve silahlı eylem arayışında olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen TEM birimleri, teknik ve fiziki takip başlattı. Araştırmalarda şüpheliler tek tek belirlendi.

9 İLÇE 9 ADRES

Tespit çalışmamalarının tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı. TEM ekipleri, sabaha karşı Bağcılar, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer, Sultanbeyli ve Ümraniye’deki adreslere yöneldi. Özel Hareket Şube Müdürlüğü ve TEM operasyon timinin etkin rol aldığı baskınlarda 9 adrese eş zamanlı olarak girildi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise bir tabanca ve mermilerle, dijital malzemeler, örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.