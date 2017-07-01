TEM ve MİT’ten ortak operasyon: Gaybubet yakalandı

İstanbul TEM Polisi ve MİT Bölge Başkanlığı’nca FETÖ’nün Kadıköy Eyalet İmamı olduğu iddia edilen “Muzaffer” kod adlı Yakup Ağrınç’ı gözaltına aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ'nün illegal kanadında yer alan Mahrem Hizmetler yapılanmasında yer aldığı belirlenen Yakup Ağrınç'ın yakalanması için karar çıkarıldı. Şüphelinin gözaltına alınması için İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Anacak Ağrınç aramalara rağmen bulunamadı. Örgütün sözde Kadıköy Eyalet İmamı olduğu belirlenen şüphelinin yerinin belirlenmesi için TEM Polisi ve MİT Bölge Başkanlığı ortak çalışma yaptı. Şüphelinin Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Narin Sokak'taki bir adreste saklandığı anlaşıldı. Araştırmalarda adresin FETÖ'nün “Gaybubet” evi olarak adlandırılan gizli evlerinden olduğu tespit edildi. Şüphelinin kaldığı adresin belirlenmesinin ardından dün adrese baskın düzenlendi. Yapılan baskınla “Muzaffer” kod adlı Ağrınç gözaltına alındı.

Saklandığı evde kıskıvrak yakalanan Yakup Ağrınç Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'be götürüldü. Şüphelinin cep telefonuna el konulduğu da belirtildi.