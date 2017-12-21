TEM’de feci kaza! Biri ağır 4 yaralı

TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Esenler Atışalanı mevkiinde aşırı süratli olduğu lüks bir otomobil, seyir halindeki sebze yüklü kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Çarpma sonucu motoru ve tüm parçaları koparak etrafa saçılan lüks araç alev alev yandı. 1’si ağır 4 kişi yaralandığı kazada, sebzelerin yola saçıldığı bağlantı yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında TEM Otoyolu O-3 Bağlantı yolu Esenler Atışalanı mevkii Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, bağlantı yolunda aşırı süratli bir şekilde ilerleyen Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan'ın içinde olduğu 34 E 2061 lüks otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette seyreden Abdullah Dakak idaresindeki 34 YTN 52 plakalı sebze yüklü kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı.

Çarpma sonucu taklalar atarak metrelerce sürüklenen, motoru ve tüm parçaları koparak etrafa saçılan lüks otomobil alev alev yanmaya başladı. Yanmaya başlayan araçtaki Bozan ve Karaca çevredeki sürücüler ve vatandaşlar tarafından son anda araçtan çıkartıldı. Yanan araç itfaiye ekipleri tarafından uzun süre çalışmaları sonucunda söndürüldü. Ardından da soğutma çalışması yapıldı. Otomobilin çarptığı kamyonetin ise arka 2 lastiği akslarıyla beraber koparak yaklaşık 100 metre ileriye uçtu.

Lüks araç alev alev yandı, can pazarı yaşandı

Feci kazada, lüks otomobildeki yaralılar Bozan ve Kozan ile kamyonetteki yaralılar Dakak ile Cemak Dakak olay yerine sevk edilen ambulanslalar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Lüks otomobildeki yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası lüks otomobilin alev alev yanması ve can pazarı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sebzeler yola saçıldı, yol trafiğe kapandı

Öte yandan kaza nedeniyle kamyonetin kasasındaki sebzeler ise yola saçıldı. Araç trafiğine kapanan yola metrelerce sebze ve meyve saçıldı. Her iki araç parçalarının da etrafa dağıldığı olayda, çevredeki vatandaşlarda büyük panik yaşadı. Kamyonetin arkadaki 2 lastiğinin olay yerinden yaklaşık 100 metreye, lüks otomobilin lastiklerinin ise aksi istikamette yaklaşık 200 metre ileriye uçtuğu görüldü.

“Yaklaşık 300 kilometre hızları vardı”

Kazayı gören Gürkan Nuh, “Araç buradan hızlıca geliyordu, biz de o esnada aşağıdaydık. Birden önümüze çıktı bir geldik ki araç yanıyor. Araç kamyonete yandan vurmuş. Arkadaşlar sanırım alkollüydü. Yaklaşık 300 kilometre hızları vardı. Kamyoneti sollamak isterken vurdu ve takla attı. Sonrada alev aldı. Toplamda 4 yaralı var. Sağlık ekipleri yaralıları alıp götürdü” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA