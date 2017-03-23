TEM’de iki araç şarampole uçtu: 7 yaralı

Kocaeli TEM otoyolu Sapanca mevkiinde meydana gelen ve iki aracın yol kenarına uçtuğu trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Sapanca mevkii Kocaeli-Sakarya sınırı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, soyadı öğrenilemeyen Onur isimli sürücünün kullandığı 37 PD 671 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hızla savrulan otomobil önünde seyir halinde olan Doğan İ. idaresindeki 34 GT 7900 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta yol kenarına uçtu. Kaza sonrasında yol kenarına uçarak ağır hasar alan iki araçta bulunan 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine Kocaeli ve Sakarya'dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulansa alınarak Kocaeli ve Sakarya'daki hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan 34 GT 7900 plakalı otomobilin sürücüsü Doğan İ., kazanın bir anda olduğunu ifade ederek, “Orta şeritten ilerliyordum. Arkamdaki araba sol şeride geçti. En sol şeritten gidiyordu. Sonra bana sağ tarafımdan vurup beni yol dışına attı. Dikiz aynasından da gözetliyordum bana vuran araç kartal gibi geldi” dedi.

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Öte yandan, kazada yol kenarına uçan araçlar daha sonra çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. İHA