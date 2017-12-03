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TEM’de kaza! 6 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

03:313 Aralık 2017
Gündem
TEM’de kaza! 6 yaralı
TEM Otoyolu Kocaeli Kartepe geçişinde kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyerlere çarptıktan sonra aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza 23.45 sularında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu mevkii TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre Mertcan D. İdaresindeki 54 B 4977 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

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Bu esnada aynı istikamette gitmekte olan Murat. Ç. İdaresindeki 34 JJP 96 plakalı otomobil, bariyerlere vuran hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda bulunan Mertcan D., İlayda D., Nur E. ,Tuba D., Murat Ç. Fehmiye Ç. Çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Yaralılardan bazıları ise kaza sonucu araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı vatandaşları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Acısu mevkii Ankara istikametinde kısa süreli araç kuyruğu oluştu.

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Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekiciler ile kaldırılırken, polis ekipleri kaza ile alakalı tahkikat başlattı. İHA

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