Temizliğe gittiler, ev sahibini öldürdüler!

Karabük'te, yalnız yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülen 89 yaşındaki Recep Serdar'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla, evine temizliğe gelen 19 yaşındaki Sibel H. ile dayısı 40 yaşındaki Alaattin K. tutuklandı. Alaattin K.'nın, yaşlı adamın cüzdanından bir miktar parayı çalması nedeniyle çıkan kavgada, yeğeniyle birlikte Recep Serdar'ı öldürdüğü belirtildi.

Geçen Pazar günü, Karabük Mahallesi Kardeş Sokak’ta yaşayan emekli terzi Recep Serdar’ın yalnız yaşadığı evinin ışıklarının iki gündür yandığını fark eden komşuları, yakınlarına haber verdi. Gelen Serdar’ın ismi öğrenilemeyen torunu, kapıyı açan olmayınca yedek anahtarla içeriye girdi, dedesini kanlar içinde salonda yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Recep Serdar’ın boynuna ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yapılan incelemede, herhangi bir şeyin çalınmadığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Recep Serdar’ın evine en son Sibel H. ile dayısı Alaattin K.’nın geldiği saptandı. Yapılan çalışmalar sonucu Sibel H., merkeze bağlı Cumayanı Köyü’nde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Sibel H., ifadesinde cinayeti itiraf etti. Sibel H., temizlik için gittikleri evde dayısı Alaattin K.’nın Recep Serdar’ın cüzdanından bir miktar para çaldığını, yaşlı adamın da fark edince tartışma çıktığını söyledi. Sibel H., tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kendisinin de mutfaktan kaptığı bıçakla Recep Serdar’ı boynundan bıçakladığını ifade etti. Dayısı Alaattin K. da yere düşen yaşlı adamı, yanındaki bıçakla boynundan ve karnından bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından da birlikte kanı temizlediklerini iddia etti.

Polis, Alaattin K.’nın cinayetin ardından karıştığı bir hırsızlık olayında ayağını kırdığını ve hastanede olduğunu tespit etti. Tedavisinin ardından Alaattin K. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dayı- yeğen, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adliyenin arka kapısından çıkarılan Alaattin K., gazetecilerin cinayeti niçin işledin sorusunu, ”Benim haberim yok. Ayağım ise gittiğim hırsızlık olayında oldu’ diye yanıtladı. DHA