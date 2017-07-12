Temmuz ayında kartopu keyfi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Milletvekili Sebahattin Karakelle ve bazı protokol mensupları çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gittikleri Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Esence Dağı Yedigöller mevkiinde kartopu oynadılar.

Erzincan'ın en yüksek dağı olan 3550 rakımlı Keşiş Dağları Esence mevkiindeki Yedigöller bölgesinde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve beraberindeki protokol mensupları, 3010 metrede bulunan Yedigöller mevkiinde dağ yürüyüşü yaparak kartopu oynadılar.

Temmuz ayının ortasında karla kaplı Esence Dağı'na tırmanan Vali Arslantaş ve beraberindekiler, hava sıcaklığının yer yer 10 dereceye kadar düştüğü bölgede serin havanın tadını çıkardılar.

Erzincan'ın her türlü doğa sporlarına elverişli yapısı sebebiyle “doğa sporları başkenti” olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Vali Arslantaş, özellikle Esence Dağı Yedigöller bölgesinin gezip görülebilecek bir alan olduğunu belirtti.

“HERKESİ BURAYA DAVET EDİYORUZ”

Vali Arslantaş,”Şuanda Keşiş Dağları'nın zirvesindeyiz. Burası Esence Uluslararası Dağ Festivali'nin yapıldığı alan. Buraya ulaşmak için Erzincan merkezden yaklaşık 1,5 saatlik mesafeyi katettik. Tektonik hareketler sonucu oluştuğunu değerlendirdiğimiz bu göllerin henüz erimemiş karların, envai çeşit çiçeklerin bizi karşıladığı bir tabiat harikasıyla iç içe kaldık, buradan ayrılmak istemiyoruz. Kar, su, güneş, sis, aklınıza gelebilecek her türlü mevsim şartlarını birkaç saat içinde burada yaşadık. Burası kamp yapmaya, dağ tırmanışına, kaya tırmanışına ve dağ yürüyüşüne uygun bir alan olarak gördük. Herkesi bu doğal güzellikten faydalanmaları için buraya davet ediyoruz” dedi.

Milletvekili Karakelle ise, Keşiş Dağları'nın zirvesinde her an mevsimin sık sık değiştiğini belirterek, kartopunun da oynandığı Yedigöller'e herkesin gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. İleriki günlerde 3549 metre yüksekliğiyle Esence Yedigöller'de Uluslararası Esence Yedigöller Dağcılık Festivali'nin yapılacağı müjdesini veren Karakelle, etkinliğe Türkiye'nin birçok bölgesinden çok sayıda dağcı ve doğa tutkununun katılacağını söyledi.

Protokol mensupları doğa yürüyüşü yaptıktan sonra 3000 metre rakımda hazırlanan ikramlardan tattılar. İHA