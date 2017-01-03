TEOG sonuçları açıklandı! 2016-2017 öğretim yılı TEOG 1. dönem sonuçları E-okul’a işlendi!

TEOG sonuçları e-OKUL sistemine işlendi! MEB yaptığı açıklama ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının 1. dönem TEOG sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı. İşte TEOG sonuçlarının yer aldığı e-Okul platformuna direkt erişim, TEOG puan hesaplaması ve TEOG sonuçlarına itiraz ile ilgili detaylar...

TEOG sonuçları e-OKUL sistemine işlendi! MEB yaptığı açıklama ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının 1. dönem TEOG sonuçlarının ilan edildiğini açıkladı. İşte TEOG sonuçlarının yer aldığı e-Okul platformuna direkt erişim, TEOG puan hesaplaması ve TEOG sonuçlarına itiraz ile ilgili detaylar...

İyi bir lise hayali ile TEOG sınavlarına giren öğrencilerin beklediği açıklama MEB’den geldi ve 2016-2017 öğretim yılı TEOG 1. dönem sonuçları ilan edildi. Peki TEOG sonuçları nasıl öğrenilir, Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarına giren öğrenciler TEOG puanlarını nasıl öğrenebilirler?

TEOG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB’in TEOG kılavuzunda da belirttiği gibi ortak sınavların sonuçları MEB tarafından e-Okul sistemine işleniyor yani öğrenciye ayrıca bir sonav sonuç belgesi gönderilmiyor. Yukarıdaki bağlantı ile TEOG sonuçlarının bulunduğu e-Okul platformuna direkt olarak ulaşabilirsiniz.

İKİNCİ DÖNEM TEOG SINAVLARI NE ZAMAN?

Bilindiği gibi 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında TEOG 1. dönem sınavları 23-24 Kasım’da mazeret sınavları ise 17-18 Aralık’ta yapıldı ki sonuçlar da bugün ilan edilecek. TEOG 2. dönem sınavları ise 26-27 Nisan’da (Mazeret sınavları 20-21 Mayıs) yapıldıktan sonra sonuçlar Haziran ayında açıklanacak.

TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ortaöğretime geçiş sisteminde bu sınavlar büyük önem taşıyor ve bu sınavların değerlendirme sonuçlarına göre öğrenciler orta öğretimde okuyavakları lise için tercihte bulunuyorlar. MEB’in verdiği bilgiye göre öğrencilerin TEOG puanı tek puan türünde hesaplanıyor. Optik okuyucu ile okunan cevap kağıtlarında her testteki cevap sayıları baz alınıp ham puan hesaplanıyor. LYS’den farklı olarak da yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor yani yanlışlar doğruyu götürmüyor.

TEOG sonuçlarının hesaplaması ile sınavların dönemine air ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı belirleniyor. Öğrencilerin bugün açıklanan 1. dönem ile ağırlıklandırılmış puanı ile 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının 2. döneminde yapılacak TEOG sınavlarından alacakları 2. dönem ağırlıklandırılmış puanlarn aritmatik ortalaması da öğrencilerin lise tercihi yaparken kullanacakları yerleştirmeye esas puanı oluştutuyor.

15 TATİL NE ZAMAN?

TEOG sonuçları açıklandı ki sıra karnelere ve 15 tatile geldi! Peki sömestir ya da yaygın adıyla 15 tatil ne zaman başlayacak?. MEB’in 2016-2017 eğitim ve öğretim takvimine göre yarı yıl tatili 20 Ocak Cuma günü başlayacak ve çocuklar o gün karne alacaklar. Öncesinde öğrenciler e-okul üzerinden notlarına bakarak takdir ve teşekkür hesaplama da yapabilirler. İkinci eğitim öğretim dönemi ise 6 Şubat Pazartesi başlayacak yani öğrenciler 16 gün tatil yapmış olacaklar.

ORTAK SINAVLARA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Bugün açıklanan TEOG sonuçları ile ilgili bir itrazınız varsa bugünden itibaren en geç 5 gün içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yer alan sınav itiraz bölümünden (esinav.meb.gov.tr/ItirazGiris.aspx) başvuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca itirazın değerlendirlmesi için de T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekiyor.