TEOG sonuçları açıklandı: Sonuçlar E-okul’da

Sekizinci sınıf öğrencilerinin merakla beklediği TEOG sonuçları açıklandı. TEOG sonuçları E-okul sitesinden öğrencilerin erişimine açıldı.
TEOG sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.
TEOG sınavlarına itirazlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav İtirazları Giriş Ekranı’ndan yapılıyor. İşlemlerinizin daha hızlı sonuçlanması için tüm alanları doğru ve eksiksiz doldurmanız ve itiraz konunuzu doğru seçmeniz gerekiyor.
a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.
b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.
MEB’in eğitim-öğretim takvimine göre 2. dönem TEOG sınavları 26 Nisan 2017 – 27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak oturumlar ile tamamlanacak. Bu sınavın mazeret sınavı da 20-21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.