TEOG sonuçları açıklandı: Sonuçlar E-okul’da

TEOG sınav sonuçları açıklandı. Yüz binlerce öğrencinin dört gözle beklediği TEOG sonuçları E-okul sitesinden duyuruldu.

TEOG sınav sonuçları açıklandı. Yüz binlerce öğrencinin dört gözle beklediği TEOG sonuçları E-okul sitesinden duyuruldu.

Sekizinci sınıf öğrencilerinin merakla beklediği TEOG sonuçları açıklandı. TEOG sonuçları E-okul sitesinden öğrencilerin erişimine açıldı.

TEOG sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

TEOG SINAV SONUÇLARI

NASIL İTİRAZ EDİLİR?

TEOG sınavlarına itirazlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav İtirazları Giriş Ekranı’ndan yapılıyor. İşlemlerinizin daha hızlı sonuçlanması için tüm alanları doğru ve eksiksiz doldurmanız ve itiraz konunuzu doğru seçmeniz gerekiyor.

ORTAK SINAVLARIN SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

a. Ortak sınavların sonuçları Bakanlık tarafından, sınav takviminde belirtilen tarihlerde e-Okul Sistemi’ne işlenecektir.

b. Öğrencilere sınav sonuç belgesi ayrıca gönderilmeyecektir.

TEOG 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

MEB’in eğitim-öğretim takvimine göre 2. dönem TEOG sınavları 26 Nisan 2017 – 27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak oturumlar ile tamamlanacak. Bu sınavın mazeret sınavı da 20-21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.