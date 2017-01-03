TEOG sonuçları: Bekleyiş sona erdi TEOG sonuçları açıklandı! (MEB)

TEOG sonuçlarını bekleyen öğrenciler heyecanla internete akın etti. TEOG sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu merakla bekleniyordu ve sonunda sonuçlar açıklandı, TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları nasıl sorgulayacak? İşte ayrıntılar...

TEOG sonuçlarını bekleyen öğrenciler heyecanla internete akın etti. TEOG sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu merakla bekleniyordu ve sonunda sonuçlar açıklandı, TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları nasıl sorgulayacak? İşte ayrıntılar...

Liseye geçiş yapacak öğrenciler haftalardır büyük heyecanla Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının sonuçlarını araştırıyorlardı. Birçok öğrencinin eğitim hayatında büyük önem taşıyan TEOG sınavının sonuçlarının bugün ilan edileceğinin bildirilmesiyle heyecan doruğa ulaştı. Zirveye ulaşan heyecan TEOG sonuçlarının az önce açıklanmasıyla mutlu sona ulaştı. TEOG sonuçları açıklandı! Aşağıdaki link üzerinden TEOG sonuçları kontrol edilebilecek…

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TEOG SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

TEOG sınavlarına itirazlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav İtirazları Giriş Ekranı'ndan yapılıyor. İşlemlerinizin daha hızlı sonuçlanması için tüm alanları doğru ve eksiksiz doldurmanız ve itiraz konunuzu doğru seçmeniz gerekiyor. Ders isimlerini, kitapçık türünüzü ve soru itirazlarında soru numarasını mutlaka belirtin. İtirazlarınızın sonuçlarını da bu adresten takip edebilirsiniz.

İŞTE MERAK EDİLEN DİĞER BİR SORU 15 TATİL NE ZAMAN?

19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 20 Ocak 2016 günü sonlanacak, ikinci dönem ise 6 Şubat Pazartesi başlayacak, öğrenciler bu sene sömestrda 16 gün tatil yapacaklar.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI NEREDE?