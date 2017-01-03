TEOG sonuçları: Bekleyiş sona eriyor TEOG’da sonuçlar açıklanıyor! (SAAT KAÇTA?)

TEOG sonuçlarını bekleyen öğrenciler heyecanla internete akın etti, TEOG sonuçları saat kaçta açıklanacak? TEOG sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları nasıl sorgulayacak? İşte ayrıntılar...

Liseye geçiş yapacak öğrenciler haftalardır büyük heyecanla Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş sınavının sonuçlarını araştırıyorlardı. Birçok öğrencinin eğitim hayatında büyük önem taşıyan TEOG sınavının sonuçlarının bugün ilan edileceğinin bildirilmesiyle heyecan doruğa ulaştı.

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TEOG SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLECEK?

TEOG sınavlarına itirazlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınav İtirazları Giriş Ekranı'ndan yapılıyor. İşlemlerinizin daha hızlı sonuçlanması için tüm alanları doğru ve eksiksiz doldurmanız ve itiraz konunuzu doğru seçmeniz gerekiyor. Ders isimlerini, kitapçık türünüzü ve soru itirazlarında soru numarasını mutlaka belirtin. İtirazlarınızın sonuçlarını da bu adresten takip edebilirsiniz.

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