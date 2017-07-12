TEOG tercihleri için geri sayım: Lise puanları ve yüzelik dilimler (MEB)

Liseye geçiş yapacak öğrencilerin yıl boyu ter döktüleri TEOG macerasında sona gelindi. TEOG sonuçlarının ardından YEP puanları da açıklandı ve TEOG tercihlerine çok kısa bir süre kaldı. Peki TEOG tercihleri ne zaman başlayacak? Lise hayatlarına başlayacak olan öğrencilerin ve veililerinin merakla bekledikleri sorular ve cevapları...

Lise virajına giren 8. sınıf öğrencileri için son adım TEOG sonrası yapılacak tercihler. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde TEOG yüzdelik dilimlerini ve puanlarını açıkladı. Liselerin puanlarının erişebilir olmasının ardından TEOG tercihlerine sıra geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarın başlayacak olan TEOG tercihleri ne zamana kadar sürecek? Tercihlerde en fazla kaç okul olabilecek? Tüm şehirlerin lise puanlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

LİSE PUANLARI (TÜM TÜRKİYE)

TEOG TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEOG tercihleri 14 Temmuz Perşembe günü başlayacak ve on gün sürecek, 24 Temmuz'da biten tercihlerde en fazla 25 okul tercih edilebilecek.



OKULLAR TEOG DANIŞMANLIĞI HİZMETİ VERECEK

Uğur TEOG Tercih Ofisleri ile hedef öğrencilere kariyer eğilimleri ve hayalleri doğrultusunda, doğru lise tercihi yapmaları konusunda danışmanlık hizmeti sunulması amaçlanıyor. Uğur Okullarının 104 okul, 13 kampüs ve tanıtım ofislerinde uygulanacak olan hizmet 12-24 Temmuz tarihleri arasında devam edecek. Tercih döneminde, Uğur Okulları uzman psikolojik danışmanlarının her öğrenciye özel olarak hizmet vereceği tercih ofisleri, tüm öğrencilere açık olacak. Hizmetten yararlanacak öğrenci ve velilerin ilgili okul, kampüs ya da tanıtım ofisini arayarak randevu almaları yeterli olacak. Uğur TEOG Tercih Ofisleri hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

YENİ MÜFREDAT GELİYOR

Öğrencilere daha kaliteli bir eğitim ve öğretimin sunulması için çalıştıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “İstiyoruz ki evlatlarımıza gerçekten çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerleri kazandıralım. Bunun için ne yapıyoruz? 2005'te değiştirilmiş olan müfredatı değiştiriyoruz. Normalde her yılda 5 bir müfredatların değiştirilmesi lazım. Bize gelene kadar 2010'da değiştirilmesi lazım. Son değiştirilmesinden bu zamana kadar 12 yıl geçmiş. Ama normal değiştirilmesinden bu zamana kadar 7 yıl geçmiş yani geçmişte beklenilen şeyleri şimdi biz yaptık. 51 program hazırlandı. Onayı alındı. İnşallah kitapları yazılıyor. Önümüzdeki 1,5 ve 9'uncu sınıflar yeni müfredatla eğitime başlayacaklar. Ondan sonraki 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sınıflar, 6,7 ve 8'inci sınıflar ile 10,11,12'inci sınıflar eğer yapabilirsek gece gündüz çalışacağız. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında her sınıfta yeni müfredatla eğitime başlamış olacağız. Biz bunu verirsek inşallah o zaman evlatlarımız ve öğrencilerimiz bilgiyi ve teknolojiyi sadece kullanan değil, bilgiyi ve teknolojiyi aynı zamanda üreten olacak. Gaye kullanmak değil, üretici kılmaktır. Allah nasip ederse bu yeni müfredatla evlatlarımızı bizim aldığımız eğitimden çok daha iyi bir eğitime kavuşturacağız” diye konuştu.