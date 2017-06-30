TEOG YEP sonuçları için MEB’in açıklandığı saat geldi! (E-OKUL GİRİŞ 2017)

TEOG sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı şimdi lise tercihi yapmak isteyen adaylar Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde 30 Haziran'da yani bugün YEP sonuçlarının yayımlanacağı belirtilmişti. Dün yayınlanan Tweet'le MEB, YEP sonuçlarını tam olarak saat kaçta yayınlayacağını da açıkladı.

TEOG’da ter döküp hedefledikleri puanları alan öğrenciler şimdi merakla YEP puanlarını bekliyorlar. YEP puanlarının açıklanacağı günün bugün olduğu biliniyordu ve MEB tam olarak saat kaçta açıklayacağını da Twitter üzerinden duyurarak heyecanlı bekleyişin saatini belirledi. MEB tarafından açıklanacak olan TEOG-YEP sonuçlarının saat 10:00’da açıklanacağı MEB tarafından duyurulmuştu ve YEP puanları Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul sonuçları üzerinden yayımlandı. İşte e-Okul giriş sistemi e-Okul YEP sonuçları…

YEP SONUÇLARI NASIL KONTROL EDİLECEK?

TEOG-YEP sonuçları E-Okul üzerinden açıklanacak ve öğrenciler E-Okul şifreleri sayesinde giriş yaparak puanlarını öğrenecek. E-Okul sistemine giriş için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Haberimizin devamında TEOG ve lise tercihleri sürecindeki önemli tarihleri bulabilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ (YEP PUANI TIKLA ÖĞREN)

YERLEŞTİRME SÜRECİNDE ÖNEMLİ TARİHLER

30 Haziran 2017: Yerleştirme Esas Puanların ve Tercihlere Esas Kontenjan

Tablolarının İlanı

14-24 Temmuz 2017: Yerleştirme için tercihlerin alınması

11 Ağustos 2017: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlanı

14 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

21 Ağustos 2017: 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

21-25 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Başvurularının Alınması

28 Ağustos 2017: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

28 Ağustos-6 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Başvurularının Alınması

08 Eylül 2017: Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı

TERCİHLER YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Oğuzkaan Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz , Tercih Listesi

oluştururken dikkat etmeniz gerekenleri maddeler halinde sıraladı.

 Tercih Listenizde 25 Okula yer verebilirsiniz.

 Tercih Listenizde yer vereceğiniz okulların tercihe esas kontenjan tablolarından seçmeniz

gerekiyor.

 Tüm tablolardan seçtiğiniz gitmeyi düşündüğünüz okulları, bir önceki yılın yüzdelik dilimini

dikkate alarak istek sıranıza ve karma olarak sıralayınız.

 Aynı yüzdelik dilimindeki okullardan evinize yakın olanı tercih ediniz.

 Tercih listenize son şeklini vermeden önce sizin yüzdelik diliminize denk 1-5 puan üstte ve 1-5

puan altta olan okulları yerinde görünüz.(Bu okullar kazanma ihtimalinizin en yüksek olduğu

okullardır.)

 Tercih listenizi oluşturduktan sonra mezun olduğunuz Okul Müdürlüğü aracılığı ile tercih

işlemlerinizi onaylatıp bir çıktısını alarak sonuçların açıklanmasını bekleyiniz.