YEP sonuçları açıklandı: YEP sonuçları nasıl öğrenilir?

TEOG YEP sonuçları için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci büyük bir heyecanla YEP sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını merak ediyor. Bizler de sizler için YEP sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabını aradık. İşte TEOG YEP sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

Binlerce öğrencinin merakla beklediği TEOG, YEP sonuçları için müjdeli haber geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, YEP sonuçlarının resmen açıklandığını duyurdu. Saat 10.00 itibariyle öğrenciler YEP sonuçlarını öğrenebiliyor. İşte TEOG sonuçları ve YEP sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş sınavı (TEOG) oturumları geçtiğimiz aylarda sona erdi, TEOG'a giren adayları şimdi lise tercihleri ve yerleştirmeye esas puanlar heyecanı sardı. TEOG'da Yerleştirmeye Esas Puanlar (YEP) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih başvuruları gerilimi de başlayacak.

YEP PUANLARI KAÇTA AÇIKLANACAK?

TEOG'da YEP puanları 30 Haziran Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak, öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre ardından 14 Temmuz'da tercih başvuruları başlayacak. Öğrenciler tercih başvuru sonuçlarına ise 11 Ağustos tarihinde kavuşacak.

TEOG TERCİHLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tercih listesi aslında sizin girmeyi en çok istediğiniz okuldan, en az tercih ettiğiniz okula doğru sıralanır. Veli veya öğrencinin yüzdelik dilimi düşük, dolayısıyla puanı yüksek olan okulu birinci sıraya yazmasındaki amaç kendini garantiye alma isteğidir. Ancak yerleştirme yapılırken daha alta yazdığınız yüksek puanlı okullara, puanınız yetse bile, birinci tercihinize yerleştirilirsiniz. Sizin yüzdelik diliminiz aslında tüm sınava girenler içindeki sıralamanızı gösterir. Okulların yüzdelik dilimi ise o okula geçen yıl yerleşen en son öğrencinin sıralamasını gösterir. Sınava giren öğrenci sayısında büyük bir değişim olmadığı sürece, okulların alacağı öğrenci sıralamasında da bir değişim olmayacaktır. Dolayısıyla seçmiş olduğunuz tüm okulların yüzdelik dilimi, sizin yüzdelik diliminizden yüksek ise, herhangi bir okula yerleşmezseniz kaydınız otomatik olarak açık liseye yapılır.